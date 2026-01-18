חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)
בפריצת דרך טכנולוגית היסטורית שנחשפה בתערוכת CES 2026 בלאס־וגאס, חברת דונאט לאב הכריזה על סוללה מוצקה ראשונה מסוגה שמגיעה לייצור סדרתי ומשולבת כבר באופנוע החשמלי החדש של Verge | הטכנולוגיה מבטיחה טעינה מהירה במיוחד, טווח נסיעה ארוך משמעותית ובטיחות משופרת – ובכך מתקרבת סוף־סוף הבטחת "הדור הבא" של אחסון אנרגיה (טכנולוגיה)