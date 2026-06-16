ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שלישי) תקנות חדשות שנועדו להקל משמעותית על בעלי רכבים חשמליים בישראל. התקנות, שהגיש משרד האנרגיה והתשתיות, מחייבות בעלי עמדות טעינה ציבוריות להעביר באופן רציף נתונים למאגר מרכזי שיהיה נגיש לכלל הציבור.

מדובר בפעם הראשונה שמשרד האנרגיה מביא לאישור תקנות העוסקות ברכב חשמלי, צעד שמגיע לאחר דיונים ממושכים בוועדה. כיום, כאשר מעל 300 אלף רכבים חשמליים נוסעים על כבישי הארץ, אחד החסמים המרכזיים לקידום השימוש ברכב חשמלי הוא היעדר מידע ושקיפות בנוגע למיקום וזמינות עמדות הטעינה.

מאגר אחד במקום עשרות אפליקציות

ח"כ מטי צרפתי הרכבי תיארה את המצב הקיים: "היום, כבעלת רכב פלאג-אין, לכל חברה יש אפליקציה עצמאית משלה וכל עמדה דורשת הסדרת תשלום בנפרד. בעבר רשויות מקומיות הקימו עמדות במסדי נתונים שונים". השאלה שהעלתה הייתה האם כעת הכל יתרכז במקום אחד.

רון אייפר, ראש חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, הבהיר כי לתקנות שתי מטרות מרכזיות. "המטרה הראשונה היא ריכוז כל המידע כדי להפחית את 'חרדת הטווח' של הנהגים, שחוששים להיתקע בדרך לאילת ללא סוללה", הסביר. "המאגר יהיה פתוח לציבור הרחב ונגיש לאפליקציות השונות בממשק ממוחשב".

המטרה השנייה, כך הוסיף אייפר, היא המידע שהרגולטור יקבל כדי לייצר מדיניות ותכנון נכונים. "כיום, כמעט 40% ממשק האנרגיה בישראל תלוי בדלק מיובא ומושפע ישירות מאירועים גאופוליטיים כמו פתיחת מיצר הורמוז. חשמול התחבורה יאפשר לנו להוריד את צריכת האנרגיה של ישראל ב-14% עד שנת 2040".

דיווח בזמן אמת ודיווח שנתי

נחום יהושע, ראש אגף תחבורה במשרד האנרגיה, הרחיב על חובות הדיווח החדשות. התקנות קובעות חובת התחברות למאגר ציבורי בזמן אמת, לצד חובת דיווח תקופתית שתעניק למדינה תמונה רחבה על מצב המשק. "באירופה, בבריטניה ובארה"ב יודעים בדיוק כמה עמדות פרטיות וציבוריות ישנן. בישראל אנחנו יודעים כיום על כאלף עמדות ציבוריות, אך חסר לנו מידע על העמדות הפרטיות והעסקיות במקומות העבודה", ציין.

הדיווח התקופתי יחול על יבואני עמדות טעינה, מתקינים גדולים, חברות טעינה וניהול טעינה, ובעלים של מעל 500 עמדות. ח"כ צרפתי הרכבי תהתה מדוע הרף נקבע על 500 עמדות, ויהושע הסביר כי המטרה היא לא להטיל נטל בירוקרטי כבד על גורמים קטנים בשוק.

במהלך הדיון נקבע כי הדיווח בזמן אמת למאגר יעודכן תוך 60 שניות בלבד מרגע שיש שינוי בנתוני העמדה. בנוסף, הדיווח התקופתי המקיף הופחת מתדירות חצי-שנתית לדיווח פעם בשנה, עד ה-31 במרץ עבור השנה שקדמה לו.

חששות התעשייה ואבטחת מידע

נציגי התעשייה העלו בדיון חששות לגבי סודיות מסחרית. מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה, איתן פרנס, וסמנכ"ל אפקון, תום שחף, ביקשו הבהרות לגבי אבטחת הנתונים הפיננסיים והעלויות שיימסרו למשרד.

אייפר ביקש להרגיע והדגיש: "המשרד מתייחס לנתונים ביראת קודש. המידע יישמר בסודיות מלאה ולא יפורסם בצורתו הגולמית, אלא ישמש רק להבנת חסמים ועלויות שהמדינה עשויה לסייע בהוזלתם".

שחף הוסיף כי החסם העיקרי של הענף כיום אינו העלויות אלא זמני ההמתנה הארוכים לחיבורי חשמל מחברת החשמל, ובירך על כך שמשרד האנרגיה יהיה שותף לנתונים כדי להיערך לעומסים על הרשת.

לוח זמנים ובעיות נוספות

לקראת תום הדיון נקבע כי התקנות יכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות, אך הדיווח השנתי הראשון יימסר ב-31 במרץ 2026 עבור התקופה מיום כניסת התקנות לתוקף ועד סוף שנת 2026. הדיווח הבא יהיה ב-31 במרץ 2028 ויכלול מידע עבור כל שנת 2027. עוד נקבע כי בתום חמש שנים מיום תחילת התקנות יבצע משרד האנרגיה בחינה ראשונה שלהן.

לאחר אישור התקנות התייחס פרנס לבעיה צרכנית כאובה אחרת: "נהגים נתקלים בנהגים ישראלים שהחליטו שחניה ירוקה היא מסלול ירוק עבורם. זו מכת מדינה בהתהוות שאינה מטופלת כראוי". יהושע השיב כי נושא זה נמצא כעת על המדוכה במשרד התחבורה, וח"כ אלון שוסטר קרא לנציגי משרד האנרגיה לפעול מול משרד התחבורה לקדם את הטיפול בבעיה.

התקנות אושרו פה אחד, בקולותיהם של ח"כ מטי צרפתי הרכבי וח"כ אלון שוסטר, בצעד שנתפס כמשמעותי לקידום התחבורה החשמלית בישראל.