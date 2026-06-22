ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שני) רפורמה משמעותית בשיטת הניקוד על עבירות תנועה, במסגרת התאמת תקנות התעבורה לחוק הפרות תעבורה מנהליות שנכנס לתוקף ב-8 בפברואר האחרון. המהלך, בהובלת יושב ראש הוועדה ח"כ דוד ביטן, כולל הקלה משמעותית בעבירות קלות לצד החמרה ניכרת בעבירות מסכנות חיים.

רק לפני שבועיים סירב ביטן לאשר את התקנות, והתנה זאת בכך שמשרד התחבורה יעמוד בהבטחתו להקל את נטל הנקודות בעבירות קלות. בדיון שהתקיים היום ביקש ביטן לוודא כי ההבטחה אכן קוימה, ונציגת המשרד, חוה ראובני, אישרה כי הדבר בוצע כמעט במלואו.

הקלה משמעותית בעבירות קלות

התקנות החדשות מציגות מודל דיפרנציאלי המבחין בין רמות חומרה שונות של עבירות תנועה. עבירות שגוררות עד 6 נקודות בלבד יימחקו מהמרשם כבר לאחר שנה אחת ממועד ביצוען, במקום שנתיים כפי שנקבע עד כה. מדובר בהקלה ניכרת עבור נהגים שביצעו עבירות קלות יחסית.

לעומת זאת, נקודות שנצברו בגין עבירות חמורות יותר - של 8 או 10 נקודות - ימשיכו ללוות את הנהג למשך שנתיים מלאות, ללא שינוי. כך מבקשת הרפורמה ליצור איזון בין מתן הזדמנות שנייה לנהגים שטעו בטעויות קלות, לבין שמירה על רמת אכיפה גבוהה כלפי עבירות מסוכנות.

בנוסף לקיצור תקופת הצבירה, אושרו הקלות מבניות נוספות: נהג שיבצע מספר עבירות תנועה במסגרת אירוע אחד, יחויב בנקודות אך ורק על העבירה החמורה ביותר מביניהן. כמו כן, הוחלט לבטל לחלוטין את הניקוד על כניסה לצומת לא פנוי, ולהפחית את רף הניקוד על נהיגה עם רישיון שאינו תקף.

החמרה בעבירות מסכנות חיים

מנגד, הרפורמה כוללת יד קשה כלפי עבירות המסכנות חיי אדם. הניקוד יוקפץ מ-8 ל-10 נקודות על ארבע עבירות מרכזיות: אי ציות לאור אדום ברמזור, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה, ונסיעה על שולי הכביש.

השינויים בגובה הניקוד ייכנסו לתוקף כ-30 יום לאחר שיפורסמו באופן רשמי ברשומות. עד אז ימשיכו לחול התקנות הקיימות, ונהגים שיבצעו עבירות אלו יקבלו את הניקוד הנוכחי.

ביקורת: דאגה למעמד הנהגים המקצועיים

המהלך לא עבר ללא התנגדויות מצד גורמים בענף התחבורה. גבי בן הרוש, יו"ר מועצת המובילים והמסיעים, הביע חשש עמוק כי החמרת הניקוד בעבירות מסוימות תעמיק את מצוקת כוח האדם והמחסור בנהגים מקצועיים בארץ. לדבריו, נהגים מקצועיים נמצאים בסיכון גבוה יותר לצבירת נקודות בשל היקף השעות הרב שהם מבלים על הכביש.

עו"ד כפיר דור, נציג לשכת עורכי הדין, מתח ביקורת על כך שהתיקון לא מייצר הבחנה מספקת ונדרשת בין מי שנהיגה היא מקצועו לבין נהגי הרכב הפרטי. במקביל, סמנכ"ל עמותת "אור ירוק", עוז דרור, קרא למשרד התחבורה להציג לציבור נתונים שקופים על אופן יישום החוק והשפעותיו בשטח.

יצוין כי הרפורמה מגיעה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הפרות תעבורה מנהליות, שמטרתו לייעל את מערכת האכיפה ולהפחית את העומס על בתי המשפט. החוק מאפשר טיפול מנהלי בעבירות תנועה מסוימות, ללא צורך בהליכים משפטיים ממושכים.