ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות בישראל - אחת הרפורמות המשמעותיות ביותר בתחום התחבורה הציבורית בעשורים האחרונים. החוק, שקודם על ידי שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, צפוי להעביר חלק ניכר מסמכויות ניהול התחבורה הציבורית מהממשלה לגופים אזוריים.

כפי שפורסם ב'בבלי', החוק צפוי להשפיע באופן משמעותי גם על הרשויות החרדיות, כאשר בני ברק תיכלל במטרופולין גוש דן, בעוד בית שמש ומבשרת ציון הצליחו להישאר מחוץ למודל החדש.

מה כולל החוק שאושר?

לפי ההצעה שאושרה, בשלב הראשון יוקמו רשויות מטרופוליניות בירושלים, גוש דן וחיפה, ובהמשך גם באזור באר שבע. הרשויות החדשות יהיו אחראיות על תכנון וניהול התחבורה הציבורית, קביעת מסלולי אוטובוסים, תכנון תשתיות, שבילי אופניים, מרכזי בקרה ואף אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית.

במהלך הדיונים הסופיים הצליח יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן להביא להסכמות בין משרד התחבורה, משרד האוצר והרשויות המקומיות, בעיקר סביב השאלה מי יעמוד בראש מטרופולין גוש דן בשנותיו הראשונות.

לפי הפשרה שאושרה, שרת התחבורה תוכל למנות את מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית או את סגנו ליו"ר הראשון של מטרופולין גוש דן לתקופה של עד שנה וחצי. לאחר מכן ייבחר יו"ר מטעם השלטון המקומי לתקופת כהונה של חמש שנים.

בני ברק בפנים, בית שמש בחוץ

כפי שנחשף ב'בבלי', בני ברק תיכלל במטרופולין גוש דן יחד עם תל אביב, חולון, רמת גן, בת ים, הרצליה, גבעתיים, רמת השרון וקריית אונו. החל מינואר 2029 תצטרף גם ראשון לציון.

המשמעות היא שהחלטות רבות הנוגעות לתחבורה הציבורית בעיר החרדית יתקבלו במסגרת מועצה מטרופולינית שבה כוח ההצבעה נקבע בעיקר לפי מספר התושבים והיקף תשתיות התחבורה הציבורית.

מנגד, בית שמש הצליחה להישאר מחוץ למטרופולין ירושלים, לאחר שבמהלך הדיונים הביעו בעיר חשש מפגיעה בעצמאות העירונית וממצב שבו ירושלים תחזיק ברוב מוחלט של כוח ההצבעה. גם מבשרת ציון הוחרגה לבסוף מהמטרופולין הירושלמי ובמקומה צורפה צור הדסה.

ביטול "חוק החניונים"

במקביל אישרה ועדת הכלכלה גם את ביטול תיקון החוק המכונה "חוק החניונים", שקבע גביית תשלום לפי דקות בחניונים פרטיים.

לפי ההחלטה, החניונים הפרטיים יחזרו לגבות תשלום עבור שעה ראשונה מלאה ולאחר מכן לפי רבעי שעה, כפי שהיה נהוג בעבר. השינוי ייכנס לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסום החוק ברשומות.

"יום היסטורי"

יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן בירך על אישור ההצעה ואמר כי מדובר במהלך היסטורי שנועד להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי מדובר ב"יום משמעותי עבור התחבורה הציבורית בישראל", והוסיפה כי לאחר יותר משלושה עשורים של דיונים, ישראל מצטרפת למודל המקובל במדינות המפותחות בעולם.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגדיר את המהלך כ"רפורמה שנמצאת בקונצנזוס מקצועי כבר למעלה מ-30 שנה", ואמר כי הרשויות החדשות יסייעו בצמצום הגודש בכבישים ובשיפור השירות לציבור.

למרות האישור בוועדת הכלכלה, הדיונים סביב חלק מהסוגיות במטרופולין גוש דן טרם הסתיימו לחלוטין, והחוק צפוי לעלות למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים. לאחר אישורו הסופי ייכנס החוק לתוקף בתוך שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות.