מבצע אכיפה משולב נרחב התקיים אמש (שני) באזור חיפה והקריות, במסגרתו תפסו שוטרי מחוז חוף ועובדי רשות המסים 12 כלי רכב בגין חובות בסדר גודל של כ-16 מיליון שקלים. הפעילות, שבוצעה במסגרת המאבק בעבירות כלכליות, כללה שיתוף פעולה הדוק בין שוטרי אג"מ מתחנות נהריה וחיפה לבין עובדי היחידה הצפונית לאכיפת הגבייה (הוצל"פ חיפה).

במהלך הפעילות אותרו ונתפסו טנדרים ורכבים דו גלגליים שבבעלות חייבי מס הכנסה ומע"מ שלא הסדירו את חובותיהם למשרדי מע"מ חיפה ומס הכנסה חיפה. הרכבים שעוקלו הועברו להמשך טיפול של רשות המסים בהתאם לסמכויותיה החוקיות.

פעילות מתוכננת נגד סרבני מס

המבצע התבצע בשעות הלילה המאוחרות, לאחר עבודת מודיעין מקיפה לאיתור הרכבים ומיקומם. על פי הנמסר, מדובר בחייבים שהתעלמו מהתראות חוזרות ונשנות של רשות המסים ולא נענו לדרישות להסדרת החובות העצומים שצברו.

הפעילות המשולבת מהווה חלק ממדיניות האכיפה המחמירה של משטרת ישראל ורשות המסים כנגד חייבי מס ומעלימי הכנסות. בשבועות האחרונים בוצעו מבצעי אכיפה דומים גם באזורים אחרים בארץ, ביניהם בערערה שבנגב ובטירה שבשרון, שם נתפסו 18 רכבי יוקרה נוספים.

כידוע, רשות המסים מחזקת בתקופה האחרונה את פעילות האכיפה כנגד סרבני מס ומעלימי הכנסות, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. הפעילויות כוללות איתור רכבים, עיקול נכסים ומעצרים של חשודים בעבירות כלכליות חמורות.

המשך הפעילות נגד עבירות כלכליות

משטרת ישראל מסרה בתגובה כי תמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי האכיפה למאבק בעבירות כלכליות, לחיזוק שלטון החוק ולשמירה על הסדר הציבורי. הדגש מושם על שיתוף פעולה בין המשטרה לרשות המסים, המאפשר פעילות אכיפה יעילה ומדויקת.

רשות המסים מדגישה כי תמשיך לפעול נחרצות נגד כל מי שמנסה להתחמק מתשלום המיסים המגיעים לו על פי חוק, ותעשה שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות עיקול רכבים ונכסים, על מנת לגבות את החובות ולהרתיע אחרים.