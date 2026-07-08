המשאית של אלקטריאון ( צילום: האתר הרשמי )

חברת אלקטריאון וירלס הישראלית מבצעת צעד משמעותי לקראת מסחור טכנולוגיית הטעינה האלחוטית שלה בשוק האירופי. החברה הגישה הצעה לפרויקט לאומי נרחב בצרפת, המשלב לראשונה פתרונות טעינה אלחוטית דינמית - במהלך נסיעה - וסטטית עבור משאיות חשמליות, לצד הטמעת מערכות נהיגה אוטונומית.

ההצעה הוגשה במסגרת קול קורא של תוכנית החדשנות הממשלתית CORAM, המהווה חלק מתוכנית ההשקעות הלאומית "France 2030". התקציב הכולל של המיזם נאמד בכ-40 מיליון שקל, כאשר חלקה הצפוי של אלקטריאון ברכיב המענק - ככל שההצעה תתקבל - יעמוד על כ-15 מיליון שקל. מניסוי לפעילות מסחרית מטרת העל של הפרויקט היא להעביר את הטכנולוגיה משלב ההדגמות המעבדתיות להפעלה מסחרית שוטפת של צי משאיות חשמליות. על פי המודל המוצע, משאיות ייעודיות יצוידו במערכת לקליטת טעינה אלחוטית דינמית בזמן תנועה על כביש האגרה המהיר A10 בצרפת, ובמקביל ייהנו מטעינה אלחוטית סטטית במסופים לוגיסטיים ובנקודות הקצה. שכונת א-טור בירושלים: 16 נשים פונו לבית החולים בחשד להרעלה משה כץ | 17:01 "תפסיקו עם הספינים, אנחנו לא נגד החרדים": הלוחם שהפתיע בוועדת הכנסת דוד קליין | 14:15 מעבר לתפעול הצי, התוכנית תתמקד בפיתוח וייעול של תהליכי התקנת התשתיות. המטרה היא להציג שיטות פריסה מהירות וזולות יותר, שיאפשרו בעתיד הארכה נרחבת של כבישים חשמליים בעלויות מופחתות. נדבך חדשני נוסף שישולב במיזם לראשונה בצרפת הוא שימוש בטכנולוגיות נהיגה אוטונומית מבוססות בינה מלאכותית עבור משאיות משא כבדות. צעד זה מהווה המשך ישיר לפרויקט "Charge As You Drive" שביצעה אלקטריאון בהצלחה על כביש A10, שבו הוכחה היתכנות הטכנולוגיה בתנאי אמת. בחברה מעריכים כי המיזם הנוכחי יקשר בין שלב הניסויים לפריסה מסחרית המונית בקרב חברות תובלה.

רכב חשמלי ( צילום: Shutterstock )

קונסורציום בינלאומי מוביל

את הבקשה הגישה החברה-הבת Electreon Wireless France, הנמצאת בבעלותה המלאה של אלקטריאון, בשיתוף קונסורציום בינלאומי רחב. השותפות במיזם כוללת גופים מובילים מתחומי התשתיות, הלוגיסטיקה, ייצור הרכב הכבד, האנרגיה, הטכנולוגיה האוטונומית ומוסדות מחקר.

השותפים המרכזיים במיזם יתחלקו לפי תחומי התמחותם: חברת תשתיות ובנייה בינלאומית תוביל את פיתוח שיטות ההתקנה המתועשות על כבישים מהירים, חברת לוגיסטיקה גלובלית תשמש כ"לקוח העוגן" הראשון של המערכת ותטמיע עמדות טעינה אלחוטיות במסופיה, יצרניות משאיות יתאימו את מערכות הרכב הפנימיות לטכנולוגיית הקליטה, וחברת אנרגיה תפקח על אספקת החשמל וניהול רשת האנרגיה במיזם.

תוכנית המענקים CORAM מנוהלת על ידי הבנק הציבורי הצרפתי להשקעות (Bpifrance), ותפקידה לקדם פרויקטים פורצי דרך בעולמות הרכב והתחבורה העתידית. הליך הסינון והבחינה של הבקשות מורכב ממספר שלבים, ובאלקטריאון מעריכים כי תשובה סופית לגבי אישור המיזם והיקף המימון תתקבל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2027.

"אבן דרך משמעותית"

אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון, התייחס למהלך ומסר: "אנו מאמינים כי הצלחת הפרויקט, ככל שיאושר, תהווה אבן דרך משמעותית לקראת פריסה רחבה של כבישים חשמליים באירופה ובמדינות נוספות ותחזק את מעמדה של אלקטריאון כמובילה עולמית בתחום".

עזר הוסיף: "לאחר שהוכחנו בהצלחה רבה את יכולות הטכנולוגיה שלנו בפרויקט A10 בצרפת, אנו פועלים כעת יחד עם שותפים גלובליים מובילים בעולם ליצירת מודל מסחרי מלא עבור ציי משאיות חשמליות ואני מאמין שיש לנו את כלל היכולות להצליח ולחזק את מעמדינו הגלובלי כמובילה עולמית".

אם יתקבל האישור הממשלתי, השלב הבא יכלול חתימה על הסכם קבלת המענק מול Bpifrance, ולאחריו גיבוש הסכם קונסורציום מפורט בין כלל החברות השותפות. מבחינתה של אלקטריאון, המטרה המרכזית היא להפוך את הטעינה האלחוטית מפתרון נקודתי שנבחן בשטח, למערכת מסחרית אינטגרלית בתשתיות התחבורה של אירופה והעולם.

מגמה עולמית מתרחבת

הפרויקט של אלקטריאון מגיע על רקע מגמה עולמית של האצה במעבר לרכבים חשמליים. הזינוק המואץ במכירות רכבים חשמליים ברחבי העולם מתחיל להיתרגם להשפעה ממשית על שוק הנפט. לפי ניתוח של בנק ההשקעות גולדמן זאקס, הביקוש העולמי לנפט עשוי לרדת בכ-320 אלף חביות ביום עד סוף 2027, על רקע חדירה גוברת של כלי רכב חשמליים.

במקביל, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לאחרונה תקנות חדשות שנועדו להקל משמעותית על בעלי רכבים חשמליים בישראל. התקנות מחייבות בעלי עמדות טעינה ציבוריות להעביר באופן רציף נתונים למאגר מרכזי שיהיה נגיש לכלל הציבור - צעד שנועד להפחית את 'חרדת הטווח' של הנהגים.

טכנולוגיית הטעינה האלחוטית של אלקטריאון מציעה פתרון משלים ומתקדם לאתגרי הטעינה של רכבים חשמליים, במיוחד בתחום ההובלה הכבדה. ההצלחה בפרויקט הצרפתי עשויה לסלול את הדרך לאימוץ נרחב של הטכנולוגיה גם בשווקים נוספים ברחבי העולם.