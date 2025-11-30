שבע שנים אחרי ההכרזה הראשונה על הרעיון המהפכני, מתחם הטעינה בסגנון הרטרו עם 80 עמדות טעינה, שני מסכי ענק ומסעדה הפועלת 24 שעות ביממה סוף סוף עומד להיפתח לקהל הרחב - כולל הזמנות ישירות מהרכב, מלצרים על גלגלים ורובוטי אופטימוס בשירות (רכב)
לראשונה בהיסטוריה, מטוס נוסעים חשמלי ביצע טיסה מסחרית בין האמפטון לנמל התעופה JFK בניו יורק, והשלים מסע של 250 מייל ימי (463 ק"מ) בטעינה אחת בלבד | האירוע מסמן פריצת דרך טכנולוגית בדרך לתעופה נקייה ושקטה יותר, וממחיש את הפוטנציאל של מטוסים חשמליים להפחית משמעותית את פליטת המזהמים ולשנות את פני התחבורה האווירית בעתיד הקרוב (טכנולוגיה)
כל בעל רכב חשמלי מכיר את התסכול שיש לו כאשר הוא בא להטעין את הרכב החשמלי בעמדות טעינה והוא צריך להוריד עוד אפליקציה ועוד אפליקציה על כל עמדה בנפרד, חבר הכנסת ארז מלול הגיש הצעה שתעשה סדר בנושא (חדשות רכב)
חברת הרכב החשמלית מסין Nio מבצעת כבר מזה תקופה, החלפה של סוללה ברכב חשמלי במקום טעינה שלה, כיצד זה פועל? | לאחרונה, ב-25 בינואר, נרשם שיא חדש עם כמעט 120,000 החלפות סוללה ביום אחד, על רקע חגיגות השנה החדשה הסינית (רכב)