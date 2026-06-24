ועדת הכלכלה של הכנסת התכנסה היום (רביעי) לישיבת מעקב דחופה נוספת שעסקה במשבר הביטוח והפיצויים של בעלי עסקים הנתונים תחת מסכת סחיטה ואיומים מצד ארגוני פשיעה. במוקד הדיון עמד יאושם העמוק של המנהלים והבעלים, אשר מדווחים על הפסדי עתק חסרי תקדים ועל חוסר אונים מוחלט מול חברות הביטוח שמסרבות לבטח אותם מפני נזקי הפרוטקשן.

במהלך הישיבה הציגה מאי שמואל, ראש מטה מנכ"ל משרד האוצר, התפתחות משמעותית בעניין. לדבריה, בהנחיית שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תוגש לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב תוכנית סיוע ייעודית לעסקים שנפגעו מתופעת הסחיטה, הכוללת בשלב זה פיילוט תקציבי ראשוני בגובה 30 מיליון שקלים.

"כשל מערכתי מובהק"

התוכנית נתקלה בביקורת חריפה מצד חברי הכנסת. יוזם הדיונים בנושא, ח"כ אביגדור ליברמן, דחה על הסף את המתווה המסתמן ותקף את התקציב המצומצם ואת הסחבת הממשלתית: "התחלנו בטפול בסוגיה כבר לפני חודשיים. מדובר בכשל מערכתי מובהק של מדינה שלא מסוגלת להתמודד עם פשיעה מאורגנת, ולאנשים האלה שקורסים בשטח פשוט אין את הזמן להמתין לכם".

בעדויות קשות שהושמעו בוועדה, תיארו בעלי העסקים, ובראשם נציגי חברות ההסעה, מציאות בלתי אפשרית שבה חברות הביטוח מבטלות באופן חד-צדדי פוליסות קיימות או מקשיחות את התנאים באמתלה של "החמרת סיכון" – צעד שמאיץ את קריסתם הכלכלית. מנגד, נציגי רשות שוק ההון הסבירו כי המצב מייצר מורכבות משפטית וחוקית מול חברות הביטוח הפרטיות.

"אין לי מושג איך אני ממשיך"

אחד הקולות הבולטים בדיון היה של משה סגל, מנכ"ל חברת "הסעות סגל", שהביע תסכול עמוק מכך ששרשרת הדיונים אינה מתורגמת למעשים: "אני מנהל עסק עם 100 עובדים, רשמתי הפסדים של שני מיליון שקלים רק בשלושת החודשים האחרונים, ואין לי מושג איך אני ממשיך מכאן הלאה".