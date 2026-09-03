מלחמת חלל, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

תרחיש שנראה כמדע בדיוני עשוי להפוך למציאות: טיל שמגיע לישראל לא מאיראן או מכל מדינת אויב אחרת, אלא ממתקן חלל מחוץ לאטמוספירה. האפשרות שמדינות ימקמו נשק במרחב החלל מעוררת חשש עמוק, שכן נקודת שיגור כזו מאפשרת נגישות לכל מקום על פני כדור הארץ, ללא מגבלות של מרחק או גבולות טריטוריאליים.

זוהי בדיוק המציאות המתפתחת בשנים האחרונות, הרחק מעיני הציבור הרחב. המרחב הלווייני, ששימש עשרות שנים למטרות מחקר ותקשורת אזרחית, עובר כעת שינוי דרמטי. המעצמות הגדולות, ובראשן ארצות הברית וסין, הופכות את המסלול הלווייני לזירת פעילות צבאית מורכבת. לוויינים אינם נתפסים עוד כמכשירי עזר בלבד, אלא כמערכות בעלות יכולות תמרון, תקיפה ואף לכידה של כלי טיס של מדינות יריבות. כתבה מקיפה של סוכנות הידיעות רויטרס חשפה את עומק התופעה והתוכניות השאפתניות של המעצמות במרחב החלל. חשוד בחטיפה מחק מספר מיומן השיחות בבלי | 01.09.26 התלות בתשתיות לווייניות היא כמעט מוחלטת בעולם המודרני. כמעט כל מערכת צבאית מתקדמת – מהנחיית טילים מדויקים, דרך תקשורת מוצפנת בין כוחות, ועד איסוף מודיעין בזמן אמת – נשענת על הרשת הלווייניות. פגיעה נרחבת ביכולות אלו תגרום לעיוורון מבצעי מיידי ולשיתוק של כוחות לוחמים ביבשה, בים ובאוויר. פרופסור לשעבר במכללת המלחמה של חיל האוויר האמריקאי, אברט דולמן, הדגיש את חומרת התרחיש. לדבריו, פגיעה ביכולות החלל של ארצות הברית "תשתק את הצבא המסיבי שלנו בזירה היבשתית". הצבאות המתקדמים ביותר עלולים למצוא עצמם מנותקים מיכולות השליטה והבקרה המרכזיות, דבר שינטרל את היתרון הטכנולוגי ויחזיר את שדה הקרב עשרות שנים אחורה.

( צילום: שאטרסטוק )

השלכות חמורות על החיים האזרחיים

ההשלכות של עימות במרחב החלל אינן מוגבלות לזירה הצבאית, אלא חודרות באופן מיידי לחיי היומיום של כל אזרח בעולם.

השבתה של רשתות לווייני הניווט העולמיות תביא לעצירה מוחלטת של התחבורה האווירית והימית, לשיבוש חמור בשרשראות האספקה הגלובליות, ולשיתוק רשתות החשמל והאנרגיה המסתמכות על אותות זמן מדויקים מלוויינים.

מערכות הפיננסים הבינלאומיות, הבורסות והעברות הכספים הבין-בנקאיות מבוססות כולן על סנכרון זמן לווייני מדויק. פגיעה נרחבת ברשת הלוויינים תביא לקריסת המערכות הבנקאיות ולכאוס כלכלי עולמי. התקשורת האזרחית, האינטרנט העולמי, שירותי החירום והחיזוי המטאורולוגי יושבתו אף הם, דבר שיגרום לבלבול המוני ולחוסר יכולת של ממשלות להגיב לאירועים.

מבצע משותף ראשון מסוגו בחלל

על רקע תרחישים אלו, המעצמות מבצעות תמרונים והפגנות כוח בפועל. בספטמבר 2025 בוצע מבצע צבאי משותף וראשון מסוגו בחלל בין ארצות הברית לבריטניה.

במהלך המבצע, הנחו כוחות החלל האמריקאיים מבסיס בקולורדו לוויין צבאי להתקרב ללוויין בריטי, בדיוק כאשר הלוויין הסיני Shiyan 12-01 חלף כ-83 קילומטרים מתחתיהם. המבצע, שבוצע במקביל לפריסה ימית במזרח הרחוק, נועד להעביר מסר הרתעה לבייג'ינג.

מפקד פיקוד החלל הבריטי לשעבר, אלוף-משנה פול טדמן, ציין כי שימוש בחלל כדי להשפיע על תוצאות מלחמה ביבשה הוא "חשוב מאוד מאוד". הדברים משקפים שינוי תפיסתי עמוק בקרב בעלות הברית, הרואות במסלול הלווייני מרחב שיש להגן עליו באופן פעיל.

סגן גנרל דאגלס שיס, המפקד הנכנס של חיל החלל האמריקאי, הסביר כי פעילות בקרבת חללית אחרת מסייעת לוודא תקינות לוויין או לבדוק אם יריב "עושה משהו שהוא לא אמור לעשות".

טראמפ וכיפת הזהב ( הבית הלבן )

"נילחם וננצח"

ההנהגה הצבאית האמריקאית מאמצת קו ברור הרבה יותר מבעבר. מפקד פיקוד החלל האמריקאי, גנרל סטיבן וייטינג, הבהיר את תפיסת המלחמה החדשה בחלל והדגיש את המוכנות הנדרשת מול האיומים הגוברים.

בדברים שנשא הבהיר הגנרל את חשיבות ההיערכות מעל האטמוספירה ואמר: "עלינו להיות ערוכים היטב לעימות בחלל. ואם ההרתעה תיכשל, נילחם וננצח".

כדי לתמוך בתפיסה זו, חיל החלל האמריקאי חשף ביוני 2026 נשק אלקטרומגנטי קרקעי חדש מתוצרת חברת L3Harris, המיועד לשבש, לחסום ולהשבית לווייני יריב בזמן אמת. במקביל, תוכנית ההגנה מפני טילים "כיפת הזהב" של הנשיא דונלד טראמפ כוללת תכנונים לשילוב מיירטים מבוססי חלל, המסוגלים לפגוע באיומים עוד בשלבי הטיסה המוקדמים.

סין מאיצה את הפיתוחים

מנגד, בייג'ינג מאיצה את הפיתוחים הטכנולוגיים שלה בקצב שמפתיע את גורמי המודיעין במערב. מפקד פיקוד החלל האמריקאי היוצא, גנרל צ'אנס סולצמן, קבע כי "הסינים מפתחים יכולות במהירות" והגדיר את האיום מצדם כ"משמעותי".

הצי הלווייני הסיני כולל כיום כלים בעלי יכולת תמרון גבוהה, המבצעים ניסויים שזכו לכינוי "קרבות אוויר" בחלל, שבהם מספר לוויינים נעים בתיאום הדוק ובקרבה חריגה.

בנוסף, סין הציגה יכולת טכנולוגית ללכוד לוויין שאינו פעיל ולהזיזו למסלול אחר, וכן ביצעה ניסיונות ראשוניים לתדלוק לוויינים במסלולם. יכולת תדלוק בחלל מהווה שבירת שוויון אסטרטגית, שכן היא מאפשרת ללוויינים לתמרן ללא מגבלת דלק ולשמור על מבצעיות התקפית לאורך זמן. מסמכים ופטנטים שונים מראים כי מוסדות מחקר המקושרים לצבא הסיני מפתחים טכנולוגיות מתקדמות לציד ולכידת חלליות באמצעות רשתות מיוחדות.

האסטרונאוטית ג'סיקה מאיר בתחנת החלל הבינלאומית ( צילום: Jessica Meir )

"שליטה בחלל חיונית לביטחון הלאומי"

במישור הרשמי, בייג'ינג מנסה למתן את הרושם ומבהירה כי כל פעילותה מיועדת למטרות שלום, למחקר סביבתי ולהגנה על נכסיה.

עם זאת, התפיסה האסטרטגית המשתקפת בכתביה הצבאיים שונה לחלוטין. מאמר מערכת שפורסם בעיתון הצבאי הרשמי PLA Daily הבהיר את החשיבות האסטרטגית של הזירה, וציין כי שליטה בחלל חיונית לשמירה על הביטחון הלאומי ולניצחון במערכה.

אחת האילוסטרציות הבולטות למתיחות התרחשה ביוני 2026, כאשר חללית מחקר סינית בלתי מאוישת וסודית שחררה לוויין קטן בגובה מאות קילומטרים מעל כדור הארץ.

לפי נתוני חברת מעקב החלל LeoLabs, הלוויין הקטן חג סביב לוויין סיני אחר בטרם חזר אל החללית האם. במקביל, ארצות הברית מפעילה תוכנית חלליות בלתי מאוישת וסודית משלה, ה-X-37B, הדומה למעבורת קטנה ומבצעת משימות ניסוי מורכבות במסלול.

הסיכון לעימות גובר עוד יותר בשל הצפיפות חסרת התקדים במסלול הלווייני, הנגרמת מעלייתם של שחקנים מסחריים מסיביים. חברת SpaceX מפעילה לבדה כ-11,000 לווייני Starlink ומתכננת להקים מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בחלל. הצפיפות הזו יוצרת סיכונים נוספים להתנגשויות ולתקריות שעלולות להסלים במהירות למשבר בינלאומי.

בקרב המומחים, המסקנה ברורה: הקרב על החלל אינו עוד תרחיש של מדע בדיוני, אלא מציאות אסטרטגית שכבר נפתחה בין המעצמות הגדולות בעולם. בינתיים מדובר בפעילות שקטה שמתרחשת מעל ראשינו, אך זה עשוי להשתנות בקרוב.

ככל שהטכנולוגיה מתקדמת והתלות היומיומית בלוויינים מעמיקה, הקו המפריד בין שמיים בטוחים לבין שדה קרב הרסני הולך ומטשטש. אם ההרתעה השברירית בין המעצמות תתמוטט, המחיר לא ישולם רק במסלול הלווייני הרחוק, אלא בראש ובראשונה בתשתיות ובחיי היומיום של כולנו.