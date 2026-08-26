במהלך פעילות אכיפה שערכו שוטרי תנועה במחוז ש"י היום (יום רביעי) בכביש 60 סמוך לצומת סעיר-חלחול, נחשף מקרה חריג במיוחד. כאשר עצרו השוטרים רכב לבדיקה במסגרת מבצע 'קו לבן' המחוזי, התברר כי מאחורי ההגה יושב קטין פלסטיני בן 15 בלבד, שמעולם לא החזיק ברישיון נהיגה.

המבצע, שמטרתו למגר עבירות תנועה חמורות ולאתר נהגים המסכנים את ציבור משתמשי הדרך, הוביל לגילוי המקרה החמור. הקטין, תושב סעיר, צעיר מכדי להיות זכאי להוציא רישיון נהיגה כלל.

בתחקור שערכו השוטרים במקום התברר כי לצד הקטין ישב קרוב משפחתו, בגיר כבן 30, שאיפשר לו לנהוג ברכב. כאשר נשאל הבגיר מדוע התיר לקטין לנהוג בכביש ציבורי, השיב בפשטות: "רציתי שהילד ילמד נהיגה" – כאילו מדובר בשיעור פרטי בשטח מבודד ולא בנסיעה מסוכנת בכביש עמוס.

השוטרים פתחו הליך תעבורתי כנגד שני החשודים, ובתום שימוע שנערך במקום על ידי קצין משטרה, נפסל רישיון הנהיגה של הבגיר שאיפשר את העבירה. כמו כן, הוטלה השבתה מנהלית על הרכב לתקופה של 30 יום.

רפ"ק מיכאל אברהם, קצין אגף התנועה במרחב יהודה, ציין בחומרה: "מדובר בעבירה כפולה לכאורה, במהלכה עבירה אחת גוברת בחומרתה על העבירה הנוספת. קטין שגילו צעיר בכדי ללמוד או לקבל רישיון נהיגה כחוק, מקבל 'שיעור' מקרוב משפחתו שבין היתר לא הוסמך להוראת נהיגה".

רפ"ק אברהם הוסיף: "במעשיהם החמורים של השניים, סיכנו את ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך שבדרכם. כחלק ממדיניות בלתי מתפשרת או סלחנית בעבירות החמורות, פרט להליך תעבורתי שהחל, הוריתי על השבתת הרכב למשך תקופה בת 30 ימים".

המקרה מצטרף לשורת אירועים דומים שנחשפו לאחרונה במחוז ש"י, בהם נהגים צעירים ללא רישיון שנתפסו מאחורי ההגה תוך סיכון ציבור משתמשי הדרך.