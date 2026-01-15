רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים | אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור | ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 - אלו של דה גול, גולדה או בגין - הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה, מגזין)
כאילו לא הספיק להם הביזיונות שעוברת ממשלתם תחת מקרון, השבוע התרחש אירוע דרמטי שפגע בלבו של כל צרפתי | שוד התכשיטים הגדול ביותר במאה האחרון התרחש ביום ראשון במוזיאון הלובר, אתר התרבות היוקרתי והמתוייר ביותר בעולם | כתר, עגילים, תכשיטים וכלים מכלים שונים, כולם עשויי זהב מצופי אבנים טובות ויהלומים נגנבו מגלריית 'אפולון' היוקרתית והמפוארת ביותר בלובר | 88 מיליון יורו התעופפו להם תוך 3:58 דקות - וגם הכבוד והיוקרה ההיסטורית של האימפריה הצרפתית (מגזין בבלי)