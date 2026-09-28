הגאון הצדיק רבי איצ'לה בלאזר זצוק"ל בגרם המדרגות ההיסטורי ( צילום: gordon, נחלת הכלל )

בשנת תרנ"ז (1897), עם השלמת הבנייה, הפכה חצר שטרויס למוקד משיכה מרכזי עבור למדני ירושלים ותומכי תנועת המוסר. במרכז החצר הוקמה ישיבת "אור חדש", שנוסדה בהכוונתם הישירה של תלמידי הסבא מקלם, הגאון רבי שמחה זיסל זיו זצ"ל. בראש הישיבה עמדו שניים ממובהקי תלמידיו של הסבא: הגאון רבי שמואל הלל שינקר, חתנו של רבי איצ'לה בלאזר, והגאון רבי ברוך מרקוס, שכיהן לימים כרבה של חיפה.

<a href="/articles/straus-courtyard-musar-movement-jerusalem">מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף</a> – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא <a href="/articles/straus-courtyard-musar-movement-jerusalem">מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף</a> – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים | צילום: צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21

הקמת הישיבה והגעת המכלול הליטאי אל מחוץ לחומות העיר העתיקה עוררו הדי ענק בעולם התורני. הרושם היה כה עז, עד שהסבא מקלם, הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד זצ"ל, ביטא את ייסוד החצר והבאת תורת המוסר מליטא לתוככי ירושלים במילים: "אתחלתא דגאולה ממש". סוכה צנחה לכביש – עובר אורח ניצל בנס יאיר טל | 23.09.26 בג"ץ: צו על תנאי על מינוי חננאל שם טוב ליו"ר המועצה הדתית בירושלים דוד קליין | 23.09.26 תוך זמן קצר התקבצה בחצר גלריה מופלאה של גאונים ובעלי מוסר מהבולטים בדורם. לצד הגאון רבי יצחק (איצ'לה) בלאזר זצ"ל, קבעו את משכנם במקום הגאון רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל – מגדולי תלמידיו של מרן רבי ישראל סלנטר זצ"ל, שנודע בענוותנותו הקיצונית ובצדקותו; הגאון רבי צבי לויטן זצ"ל, מייסד ישיבת "אור תורה" בסלבודקה; הגאון רבי יצחק מלצן זצ"ל, מחבר ספרים ודמות ענקית בעולם המחשבה וההלכה; והגאון רבי אריה לייב ברוידא זצ"ל. סביב ענקי מוסר אלו התלכדה חבורת תלמידי חכמים ירושלמיים מופלגים, שמצאו בחצר בית וקורת גג רוחנית. בין שוכני החצר נמנו הגאון רבי מאיר הלר (הלר-סמניצר) זצ"ל, הגאון רבי צבי הירש ויספיש זצ"ל (מייסד מוסדות "שומרי החומות"), הגאון רבי חיים יצחק טרייצקי זצ"ל, הגאון רבי שמואל תפילינסקי זצ"ל (מחבר ספר "פאר עץ חיים"), הגאון רבי יונה ראם זצ"ל (מגאוני ירושלים וחבר בית הדין), הגאון רבי אליהו ברוך פרלמן זצ"ל, הגאון רבי חייקל מילצקי זצ"ל, הגאון רבי יהודה הולצמן זצ"ל והגאון רבי זליג לייב לוין זצ"ל.

המדרגות המפורסמות בהן צולם הגאון הצדיק רבי איצ'לה בלאזר בבתי שטרויס בימינו. בתמונה מתועד חוקר תנועת המוסר הרב מרדכי יעקובוביץ ( צילום: ישראל שפירא )

כך תפקדה החצר כנווה מדבר רוחני, שבו התקיימה קהילה עצמאית כמעט לחלוטין, עם אש"ל מלא, הרחק מהפוליטיקה והסערות הציבוריות שפקדו את ירושלים של סוף התקופה העות'מאנית.

הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר שהטביעה את חותמה על חצר שטרויס הייתה דמותו של הגאון רבי יצחק (איצ'לה) בלאזר זצ"ל, מגדולי ומובהקי תלמידיו של אבי תנועת המוסר, מרן רבי ישראל סלנטר זצ"ל.

רבי איצ'לה זצ"ל, שכיהן בעברו כרבה הראשי של פטרבורג וכראש ישיבה נודע בקובנה, נמשך לירושלים עוד עשרות שנים לפני שהדבר התאפשר לו. עוד בשנת תר"ס כתב בהקדמתו לספר "אור ישראל" כי לבו נמשך זה מכבר אל "אותם שרידים... יושבי אוהלים של תורה" שבירושלים. כשפנו אליו ראשי ישיבת "אור חדש" בבקשה רשמית שיעלה ויעמוד בראשם, השיב להם באיגרת נרגשת שזה כשנתיים ליבו "התעורר... החפץ להתיישב עם בני ביתי בעיה"ק", אלא שמצבו הכלכלי מנע זאת.

רק בשנת תרס"ד, בגיל שבעים בקירוב, התממש החלום. רבי איצ'לה זצ"ל יצא מווילנה עם בני ביתו – אחרי ארבעים ושתיים שנות רבנות ברוסיה וליטא – והפליג מנמל אודסה אל ארץ הקודש. באוזני חתנו כתב לפני כן: "והנני לבקש מכולכם, העתירו לה' בעדינו להצליח את דרכנו, להביא אותנו אל מחוז חפצנו עיר קדשו". כשהטילה האנייה עוגן בנמל יפו, וישב בסירה הקטנה שהביאתו אל החוף, מילמל רבי איצ'לה זצ"ל שוב ושוב את לשון הגמרא: "דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה, אנא מי יימר דזכינא לה" – מקום שמשה ואהרן לא זכו לו, מי יאמר שאני זכיתי לו.

המשך יבוא...

ישראל שפירא – היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים. מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון' ו'סודות המכבים'. לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות: sisraerl@gmail.com