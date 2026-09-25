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המונים בירושלים

יצא משליטה • 1,200 ש"ח במזומן לכל אברך: החלוקה עצרה את העיר

הנגיד יואלי לנדאו חילק 1,200 ש"ח לכל אברך נשוי בירושלים • אלפי אנשים הגיעו לישיבת אורייתא • רחוב שטראוס נחסם וקווי אוטובוס עקפו את האזור

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

המוני אברכים נהרו היום (יום שישי) לבניין ישיבת אורייתא בירושלים, שם קיים הנגיד יואלי לנדאו חלוקת צדקה מיוחדת. לנדאו העניק 1,200 ש"ח במזומן לכל נשוי הזקוק לסיוע, והתגובה עלתה על כל הציפיות.

אלפי בני תורה הגיעו למקום, וההמונים יצרו עומס כבד ברחוב שטראוס בירושלים. בשל ההמונים הרבים, קווי אוטובוס שונים, ביניהם קו 1 המגיע מ, לא נכנסו לרחוב ונאלצו לעקוף את האזור.

צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

לנדאו, נגיד אמריקאי הידוע בפעילות הצדקה הנרחבת שלו, ממשיך במסורת משפחתית עמוקה. סבו, הרה"ח ר' מרדכי לייב דייטש ז"ל, שימש כמשב"ק של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, והנכד הולך בעקבותיו.

החלוקה התקיימה בבניין . הסכום הנדיב - 1,200 ש"ח לכל אברך נשוי - משקף את היקף פעילות הצדקה של לנדאו, שידוע בתרומותיו הנדיבות למוסדות תורה רבים.

לפני מספר חודשים ביקר לנדאו בקרעסטיר במהלך ההילולא ה-101 להרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע. אז הגיע עם מסוק פרטי לבית המדרש המשוחזר, והתרגש מאוד כשעמד במקום שבו התפלל סבו. באותו ביקור הודיע על תרומה גדולה למימון "החדר השני" ועזרת נשים בבית המדרש, לעילוי נשמת סבו.

החלוקה הנוכחית בירושלים ממשיכה את מסורת הנדיבות של לנדאו, שזכה להכרה רבה בעולם התורה. ההמונים שנהרו למקום מעידים על הצורך הגדול בקרב אברכים, ועל האמון שהציבור החרדי רוכש בפעילותו.

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