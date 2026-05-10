שיעור הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עמך ישראל ובתוכם מרת דבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לה לדבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע (יהדות)
האם שחיטה של אדם שאינו שומר תורה ומצוות כשרה בדיעבד | המחלוקת הגדולה בין גדולי הדור: האם החילוני המצוי נחשב כ'תינוק שנשבה' | ומהי מידת החשיפה לאמת שמשנה את הדין מ'אנוס' ל'מומר' | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: תשובת מרן זצ"ל שאסור לברך על ההלל ביום העצמאות וביום ירושלים, והאם אמר תחנון? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מדוע משה רבינו חלק כבוד לפרעה ואליהו הנביא רץ לפני אחאב | האם מותר להוציא ספר תורה בשבת כדי לקבל פני מלך במקום שאין עירוב | המחלוקת בין הרדב"ז ל'כתב סופר' האם עדיף טלטול ע"י נכרי או קטן | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו