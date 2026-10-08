טו"ר ישראל בן ברוך וטו"ר עקיבא נאמן, ראשי לשכת הטוענים הרבניים, התכנסו לפגישת עבודה ראשונה עם הרב אייל יוסף, מנכ"ל בתי הדין הרבניים הנכנס, שכיהן בעבר כאב"ד בית הדין הרבני בתל אביב. במפגש השתתפו גם חברי הנהלת הלשכה, טו"ר ישראל טיקוצ'נסקי וטו"ר רואי רענן.

הפגישה עסקה במכלול סוגיות דחופות שעל סדר היום, והסתיימה בהסכמות מרחיקות לכת בכמה נושאים מרכזיים.

מערכות AI לתיעוד פרוטוקולים

ראשי הלשכה הציגו בפני המנכ"ל הנכנס את הצורך בשילוב מערכות בינה מלאכותית בבתי הדין, שתאפשרנה הקלטה וכתיבה אוטומטית של פרוטוקולי הדיונים. ההצעה זכתה לקבלת פנים חיובית, והצדדים קבעו מפת דרכים לבחינת ההיתכנות והצעדים הנדרשים ליישום הטכנולוגיה במערכת בתי הדין.

פתיחה מחדש של בית הדין בצפת

לאחר עוגמת הנפש שגרמה סגירת בית הדין הרבני בצפת, התבשרו ראשי הלשכה כי בעתיד הקרוב ייפתח בית הדין מחדש במיקום מעודכן.

ביטול חובת התור בירושלים

ראשי הלשכה הציגו את הקושי והתסכול שנגרמו מההנחיה החדשה, המחייבת קביעת תור מראש לצורך פניה למזכירות בית הדין בירושלים. בעקבות הדיון, הוחלט כי ההנחיה תשתנה בקרוב, ובעלי דין יוכלו לפנות ולקבל שירות ללא צורך בתיאום מראש.

פתרונות נוספים

הצדדים סיכמו גם על מציאת פתרונות למגוון נושאים מקצועיים נוספים, ביניהם מתן אפשרות התמחות לטוענים רבניים בתחילת דרכם, והענקת גישה למייצגים לתיקים משפטיים שנסגרו בעבר.

המהלכים מתבצעים בשיתוף פעולה הדוק עם לשכת עורכי הדין ועם נשיא בית הדין הרבני הגדול, במטרה לייעל את המערכת ולשפר את איכות השירות לבעלי הדין ולציבור המייצגים.