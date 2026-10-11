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טעות בפרסום ברשת

מאסק חשף את כתובתו בפני מאות מיליוני עוקבים

המיליארדר פרסם צילום מסך של הזמנת צעצועים באמצעות בינה מלאכותית, אך חשף בטעות כתובות ופרטי אשראי חלקיים בפני למעלה מ-240 מיליון עוקבים

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

איל ההון אילון מאסק ביקש מצ'אטבוט הבינה המלאכותית שפיתחה חברתו לרכוש עבורו צעצועי לגו עבור ילדיו, אך הדגים בה בעת כיצד פעולה פשוטה ברשת עלולה להוביל לחשיפה של מידע רגיש.

המיליארדר פרסם ברשת החברתית X צילום מסך של הזמנה שביצע באמצעות מערכת Grok, ובתמונה הופיעו שתי כתובות בטקסס, מספר הזמנה וכן ספרות חלקיות של כרטיס אשראי.

ההזמנה כללה חמש ערכות לגו ממותגות מלחמת הכוכבים, בעלות כוללת של כ-241 דולר. מאסק הציג את הרכישה בפני למעלה מ-240 מיליון עוקביו ברשת, אך משתמשים רבים הבחינו במהירות בפרטים האישיים שנותרו גלויים בצילום המסך.

צילום מסך של ההזמנה שחשפה פרטים אישיים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בעקבות הביקורת הציבורית הבהיר מאסק כי הכתובת שנחשפה אינה כתובת מגוריו האמיתית, אלא כתובת שבה הוא מקבל דואר בלבד. עם זאת, פרסום פרטים המקושרים לאדם העשיר והמפורסם בעולם מעורר שאלות חמורות בנוגע לסיכוני האבטחה והפרטיות הכרוכים בחשיפת מידע אישי ברשת.

התקרית התרחשה בעת שמאסק מקדם באופן פעיל את יכולות הקנייה של מערכת Grok, ואף הציע למשתמשים להעלות צילום של כרטיס האשראי שלהם לצ'אטבוט כדי שיוכל לחפש מוצרים ולבצע עבורם רכישות. האירוע ממחיש את הסיכונים האפשריים בשימוש בכלי בינה מלאכותית המקבלים גישה לפרטי תשלום ולמידע אישי רגיש.

אילון מאסקבינה מלאכותיתבבליאבטחת מידעגרוק
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