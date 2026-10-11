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אוריך מגיב לחשיפת הוואטסאפ: "ישלם את מלוא המחיר"

יועץ ראש הממשלה הגיב בחריפות לפרסום התכתבויות המיוחסות לו ברשת, והזהיר: כל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית

יונתן אוריך (צילום: Jonathan Shaul/Flash90)

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה , הגיב לראשונה לפרסום התכתבויות פרטיות המיוחסות לו ברשת, והזהיר בלשון חריפה מפני המשך הפצתן.

בהודעה שפרסם בשם עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין, כתב :

"מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר."

"כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית."

אוריך הזהיר למעשה מפני כל חשיפה של תוכן מתוך השיחות, דבר האסור על פי חוק ומהווה עבירה פלילית.

בנוסף, טען אוריך כי נעשו שינויים בדברים שיוחסו לו, וכי הגורמים שפרסמו את ההודעות זייפו למעשה חלק מהן.

בנימין נתניהווואטסאפיונתן אוריךבבלי

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