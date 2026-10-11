בבלי
דרישה חריגה

נתניהו דורש חקירה פלילית נגד חיילי יחידה 8200 שהתראיינו לסרט

ראש הממשלה שיגר מכתב רשמי לרמטכ"ל, לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, בו הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד חיילים ומשוחררים שהתראיינו לסרט "נז"א" • עלילה שקרית שמוציאה דיבה על ישראל ועל צה"ל

(צילום: Olivier Fitoussi/POOL)

ראש הממשלה שיגר מכתב רשמי לצמרת מערכת הביטחון והמשפט, בו הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית מקיפה ולהעמיד לדין חיילים ומשוחררים שהתראיינו לסרט "נז"א". במכתבו טוען ראש הממשלה כי הסרט מציג עלילה שקרית ופוגע באינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל.

המכתב נשלח לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, לראש השב"כ דוד זיני, וליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, ובו נדרשת דרישה דחופה לפתיחה בחקירה כנגד המשתתפים בסרט והעמדתם לדין.

לפי ראש הממשלה, הסרט מציג "עדויות" של חיילים משרתים ומשוחררים מיחידה 8200 בנוגע לפעילות צה"ל והתנהלותו מול אוכלוסייה אזרחית. נתניהו ציין כי דובר צה"ל כבר הוציא תגובה חריפה ומפורטת המתפרסת על פני 17 עמודים בנושא.

"הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית, אשר מוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל בעולם", כתב נתניהו במכתב.

בנימין נתניהוגלי בהרב-מיארהבבלינז"איחידה 8200

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