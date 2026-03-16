פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
מחקר מקיף מאוניברסיטת הספורט של קלן בגרמניה ונתונים משלימים ממדינות נוספות מצביעים על כך שהשרירים עצמם פועלים כבלוטה אנדוקרינית - מפרישים חלבונים מיוחדים הנלחמים בתאי סרטן, בולמים את הזדקנות הגוף ומשפרים את תפקוד מערכות החיסון והחילוף החומרים (בריאות)
בדיקות מעבדה העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | חומרים אלה, ידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים | ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)
משרד הבריאות הודיע היום באופן חריג כי בעקבות תקלה שהתגלתה בערכות בדיקה של חברת ROCHE לזיהוי קולטנים הורמונליים בגידולים סרטניים, נמסרו הנחיות מיידיות למוסדות הרפואיים, לקופות החולים ולמעבדות הרפואיות ברחבי הארץ, במטרה למנוע פגיעה באבחון ובקביעת הטיפול המתאים לחולים (חדשות)
חוקרים מאוניברסיטת נורת'ווסטרן פיתחו גישה חדשה לטיפול בסרטן, שאינה תוקפת את הגידול עצמו אלא משבשת את יכולת ההסתגלות של תאי הסרטן | הם גילו שמבנה הכרומטין בתא משפיע על עמידות לטיפול, וזיהו תרופה קיימת - סלקוקסיב - שמסוגלת לשנות את המבנה הזה | בשילוב עם כימותרפיה, התרופה הכפילה את יעילות הטיפול בעכברים עם סרטן שחלות. החוקרים סבורים שהשיטה תאפשר להפחית את מינון הכימותרפיה ולצמצם את תופעות הלוואי (בריאות)
מחקר קליני חדש מציג תקווה לחולי סרטן מתקדמים: הזרקה מקומית של נוגדן מהונדס לגידול לא רק העלימה את הממצא המטופל אלא עוררה תגובת שרשרת חיסונית שהשמידה גרורות באיברים שונים בגוף, תוך הימנעות מתופעות הלוואי החמורות שאפיינו ניסיונות קודמים (בריאות)
דו"ח של החברה האמריקאית לסרטן מציג תמונה מדאיגה: עלייה דרמטית במקרי סרטן בקרב נשים צעירות, שיעור גבוה פי 1.8 של תחלואה בקרב נשים מתחת לגיל 50 בהשוואה לגברים, ולראשונה - שיעור התחלואה בקרב נשים בגילאי 50-64 עקף את זה של הגברים; המומחים מצביעים על שינויים באורח החיים והשמנה כגורמים מרכזיים (בריאות)