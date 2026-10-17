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תרומה היסטורית

האוניברסיטה העברית קיבלה את התרומה הגדולה ביותר בתולדותיה

מיליארדר אמריקני תרם את הסכום הגבוה ביותר בתולדות המוסד • הכספים ישמשו להקמת פקולטה להנדסה, לקידום הרפואה ולמחקר בתחום הפוסט-טראומה

ג'ון פולסון עם נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

המיליארדר והמשקיע האמריקני ג'ון פולסון הכריז על תרומה של 250 מיליון דולר לאוניברסיטה העברית ב – התרומה הגדולה ביותר שקיבל המוסד מאז הקמתו.

כאות הוקרה לתרומה, יישא קמפוס הר הצופים את שמם של התורם ורעייתו, אלינה וג'ון פולסון.

הכספים יופנו להקמת פקולטה חדשה להנדסה, לקידום מחקר רפואי והכשרה רפואית באמצעות בינה מלאכותית, וכן למחקר בתחומי הטראומה והפוסט-טראומה.

פולסון ציין כי "ישראל, מדינה המונה עשרה מיליון תושבים בלבד, הדהימה את העולם בהישגיה המדעיים והטכנולוגיים", והדגיש את תרומתה של האוניברסיטה העברית לקידום המדע וההשכלה בישראל.

נשיא האוניברסיטה, פרופ' תמיר שפר, בירך על התרומה ומסר: "זהו הרבה יותר ממעשה פילנתרופי היסטורי - זוהי הבעת אמון עמוקה בהון האנושי של ישראל ושותפות בבניית עתידנו המשותף".

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