צפו בתיעוד מסכם מחג הפסח בצילו של הגאון רבי בנימין אלישיב, החל ממעמד שריפת החמץ בערב החג, דרך התפילה המרגשת בחול המועד במרומי הר הצופים מול מקום המקדש, שם צפה הגאון אל עבר הר ה' מבעד למשקפת | בהמשך, ביקור החג במעונו של אחיו הגדול, הגאון רבי משה אלישיב, שם התקבל ביתרת הכבוד, לשולחן הוגש כיבוד של יין, שקדים ואגוזים, כמנהג החג (חרדים)
אל מול המקדש: בצל המגבלות בכותל המערבי - האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה עלה הבוקר ל'הר הצופים', משם צפה במשך דקות ארוכות במשקפת אל עבר מקום המקדש, ובהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט • בסיום התפילה פצח בריקוד נלהב עם קהל החסידים, ובהמשך בירך 'ברכת האילנות' בחצר סמוכה • צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך ימי חול המועד הגיע האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לתפילת רבים בראש קהל חסידיו ב'הר הצופים' מול מקום המקדש, הרבי נשא תפילה נרגשת, בהמשך פצח בריקוד נלהב לקול צלילי זמר ונגן | לאחר מכן מסר הרבי שיחת קודש בהיכל בית מדרשו הגדול כהכנה דרבא לקראת 'שביעי של פסח' (חסידים)
מאות יהודים יראים ושלמים, נוהרים בימי המועד ל'הר הצופים' בירושלים, משם צופים המה אל עבר מקום המקדש, ומעתירים בתפילה לפני שוכן מרומים מֶלֶךְ רַחֲמָן, שֶׁתָּשׁוּב וּתְרַחֵם עָלֵינוּ, וְעַל מִקְדָּשְׁךָ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים. וְתִבְנֵהוּ מְהֵרָה, וּתְגַדֵּל כְּבוֹדוֹ. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, גַּלֵּה כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ עָלֵינוּ מְהֵרָה | שוקי לרר הצטרף לתפילות ומגיש גלריה (חרדים)