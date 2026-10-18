שבוע של ביקורי תנחומים הסתיים אתמול (ה') בבית האחים הרבנים לבית משפחת כהן, עם תום ימי השבעה על פטירת אמם, הרבנית שושנה כהן ע"ה. במשך שבעת הימים הגיעו רבנים ואישי ציבור רבים להשתתף בצער המשפחה ולחלוק כבוד לזכרה של המנוחה.

הרבנית שושנה כהן ע"ה הלכה לעולמה ביום שישי האחרון בגיל תשעים שנה. היא הייתה רעייתו של הרב אליעזר כהן זצ"ל, ולצדו ניהלה בית תורני שממנו יצאו רבנים ומרביצי תורה. שנים רבות הקדישה המנוחה למשפחתה ולמעשי חסד, בצניעות ובשקט.

ארבעת בניה של המנוחה הם הגאון רבי זבדיה כהן, רבה של תל אביב יפו; הגאון רבי זמיר כהן, ראש ישיבת "אבני נזר"; הגאון רבי אביחי כהן, ר"מ בישיבת "היכל מאיר"; והגאון רבי זוהר כהן, ראש ישיבת "עטרת ראובן" בביתר עילית.

זרם המנחמים שהגיע לאורך השבוע שיקף את הקשרים הרחבים של האחים הרבנים עם עולם התורה והציבור הרחב. המבקרים באו להשתתף באבל המשפחה ולחלוק כבוד לזכרה של הרבנית ע"ה, שזכתה לראות את בניה עוסקים בהוראה, בהרבצת תורה ובקירוב לבבות.

פטירתה של הרבנית ע"ה באה כשנתיים לאחר הסתלקותו של בעלה, הרב אליעזר כהן זצ"ל, שנפטר בגיל תשעים ושלוש. במשך קרוב לשבעים שנה שימש הרב כהן זצ"ל כגבאי וכחזן בבית הכנסת מוסאיוף בירושלים. לצד תפקידו זה עסק בהרבצת תורה ושימש כספרא דדיינא בבית הדין הגדול.

עם תום ימי האבל נותר זכרה של הרבנית ע"ה חקוק בלב בני משפחתה, הממשיכים בדרך התורנית שעליה הושתת ביתם. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.