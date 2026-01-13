דרמה בבית כנסת חב"ד בקרית מלאכי: גבר כבן 62 התמוטט הבוקר במהלך שחרית לאחר שלקה בדום לב. מתפללים שהיו במקום הזעיקו את כוחות ההצלה, ותגובה מהירה של חובשים ופראמדיקים הצילה את חייו: ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונתנו לו שוק חשמלי שהחזיר את ליבו לפעום. לנגד עיניהם המשתאות של המתפללים, הגבר חזר להכרה מלאה (בארץ)
חודש וחצי אחרי ששוחרר מעזה, בתום תקופת שיקום קצרה, חזר היום שורד השבי יוסף חיים אוחנה לביתו בקרית מלאכי | מאות תושבים המתינו לו במרכז העיר, ליד הציור הענק שלו שצויר בעיר בעודו בעזה. קודם לכן הוא זעק "שמע ישראל" בהתרגשות (חטופים)