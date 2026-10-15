ברוך דיין האמת: אבל כבד בעולם התורה בכלל, ובקרב משפחת קרליץ בפרט, עם הסתלקותו של הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, מבכירי משפחת מרן ה'חזון איש' זי"ע ומגדולי מזכי הרבים. המנוח זצ"ל הסתלק בגיל 96.

בשעות הצהריים הוזעקו כוחות הצלה אל ביתו ברחוב הרב כהנמן בבני ברק, לאחר שהתמוטט באופן פתאומי. צוותי ההצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות ופינו אותו לבית החולים 'מעיני הישועה' במצב קשה תוך כדי מאמצי החייאה. אולם כעבור זמן קצר השיב את נשמתו הזכה לבוראו, כשהוא עטור בתורה ובמעשים טובים, למגינת לבם של בני משפחתו ומוקירי זכרו.

הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל נולד לאביו, הרה"ג ר' אליעזר אלפא זצ"ל, ששימש כרבה של שכונת כרמיה בחיפה. אביו היה חתנו של הרה"ג ר' מאיר קרליץ זצ"ל, אחיו של מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל. מתוקף ייחוסו המשפחתי הרם, היה הרב אלפא מקורב ביותר אל דודו הגדול, מרן ה'חזון איש' זצ"ל.

בצעירותו זכה להסתופף בצילו של ה'חזון איש' ולצקת מים על ידיו. במשך עשרות שנים היווה הרב אלפא כתובת חיה ובלעדית לעדויות אישיות ולזכרונות היסטוריים נדירים על הנהגותיו הקדושות, קדושתו והליכותיו של ה'חזון איש', אותם היטיב לתאר בטוב טעם בכינוסים תורניים ובמעמדים ציבוריים שבהם היה מופיע כמרצה מבוקש.

את עיקר ימיו עשה בירושלים, שם התגורר שנים רבות ונודע בכל קצוות הארץ כמו"ץ חשוב ובר אוריין. הוא נודע בחיבה ובכבוד בכל ריכוזי בני התורה כ"הרב אלפא מירושלים". המנוח זצ"ל שילב בכל אישיותו תורה, ענווה ומאור פנים, והעמיד תלמידים הרבה וזיכה את הרבים בשיעוריו ובהרצאותיו המחזקות.

בשנים האחרונות, בעקבות חולשתו, קבע את מושבו בבני ברק בבית בתו, שם זכה למסירות נפש ולטיפול מסור מצד בני המשפחה עד לפטירתו.

הוא הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים, תלמידים ומוקירי זכר העוסקים בתורה ובמצוות. בין חתניו החשובים: ראש עיריית בני ברק לשעבר, הרב אברהם רובינשטיין, המשמש מזכיר מועצת גדולי התורה הליטאית.

על מועד מסע ההלוויה יימסר בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.