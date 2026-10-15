דיווח מוושינגטון חושף: צבא ארצות הברית הכין תוכניות תקיפה מקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת GBU-43/B – המכונה "אם כל הפצצות" (MOAB). כך דיווחה רשת CNN בהסתמך על גורמים אמריקנים המעורבים בדיונים הפנימיים בצבא.

לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ הורה לצבא להכין מגוון חבילות תקיפה נגד איראן, הכוללות פגיעה בתשתיות אנרגיה נרחבות ובאתרי גרעין מרכזיים. התוכניות מיועדות לביצוע במידה ויורה הנשיא לחדש את המתקפות, בין אם לפני בחירות אמצע הקדנציה ובין אם לאחריהן.

גורם ביטחוני ציין כי הניסוח בתוכניות מתייחס לתקיפה שתבוצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז (CENTCOM)" – דבר המצביע על אפשרות של מכה עוצמתית מהירה, הכרזה על ניצחון ונסיגה מזורזת של הכוחות האמריקניים מהאזור.

הר המכוש: ספקות לגבי יכולת החדירה

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אחד היעדים המרכזיים בתוכניות התקיפה הוא האתר הגרעיני המבוצר "הר המכוש". טראמפ התייחס בחודשים האחרונים שוב ושוב לתקיפת האתר, שבו מאחסנת טהרן, להערכת המודיעין האמריקני והישראלי, רכיבים קריטיים של תוכנית הגרעין שלה. התוכניות שהוצגו קוראות במפורש לשימוש בפצצת MOAB כדי להשמיד את המתקן.

עם זאת, מקורות המעורבים בדיונים הצבאיים מביעים ספקות משמעותיים לגבי יעילותה של הפצצה בהשגת היעדים האסטרטגיים. פצצת GBU-43, שפיתוחה החל בשנת 2002 וניסוי ראשון בה נערך ב-2003, מונחית באמצעות GPS ומסוגלת להשמיד שטח נרחב השווה לתשעה "בלוקים" עירוניים.

אולם הפצצה תוכננה במקור לפגיעה והרס חריף על פני השטח – ולא לחדירת בונקרים מעובי בטון וסלע. לפי גורמים בצבא, ככל הנראה אין לפצצה יכולת לחדור לעומק מספיק כדי להשמיד את מתקני הגרעין בהר המכוש, המוגנים לפי ההערכות בשכבות עבות של סלעי גרניט קשים. הספקות חלים גם על אתרי גרעין איראניים נוספים.