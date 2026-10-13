בחור ישיבה בן 17 נפטר לאחר מאבק במחלה קשה

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של הבחור מנחם מענדל (מענדי) וילנקין ז"ל מטורונטו שבקנדה, שהלך לעולמו בגיל 17 בלבד לאחר שהזדכך ביסורים קשים. כך דווח באתר COLive.

המנוח ז"ל הוא בנם יבדלו לחיים טובים של הרב יונה ורעייתו מרת אהובי וילנקין, משלוחי חב"ד בטורונטו. פטירתו הותירה אבל כבד בקרב משפחתו, חבריו וקהילת חב"ד בקנדה ובעולם כולו.

מכריו מעידים על בחור מסור ומלא חיות, שנרתם בלהט למבצעי הקודש של הרבי מליובאוויטש זי"ע. במיוחד בלט בפעילותו במבצע תפילין – יוזמה שבמסגרתה יוצאים חסידי חב"ד לרחובות ולמקומות ציבוריים כדי לסייע לכל יהודי להניח תפילין. מענדי ז"ל הקדיש מזמנו ברוחב לב, לצד סדרי הלימוד הישיבתיים, כדי לפגוש יהודים, להניח עמם תפילין בסבר פנים יפות ולקרב לבבות באהבת ישראל.

מסע הלוויה יצא מקנדה לכיוון ארצות הברית. אתמול עבר המסע דרך מרכז חב"ד "770" בטורנהיל שבאונטריו, שם נפרדו ממנו בני הקהילה המקומית בבכי ובדמעות.

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היום התקיים החלק המרכזי של מסע הלוויה בניו יורק. המסע עבר בשעה 14:30 בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בברוקלין, ומשם המשיך לבית החיים "מונטיפיורי" ברובע קווינס, בסמיכות לציון הרבי מליובאוויטש זי"ע, שם נטמן בשעה 15:30 בחלקת חב"ד.

עם היוודע דבר הפטירה, עטפה עננה של יגון את הקהילה היהודית בטורונטו ואת ריכוזי חב"ד בעולם. חבריו לספסל הלימודים מתקשים לעכל את הבשורה הקשה על הסתלקותו של חבר אהוב, שהקרין תמיד אופטימיות, שמחה ואמונה – גם במהלך הימים הקשים בהם התמודד בגבורה עם המחלה.

בחב"ד טורונטו מציינים את דמותו כדוגמה לבחור המשלב שקידה בתורה לצד התמסרות מוחלטת לעזרה לזולת. פטירתו של נער צעיר בזיכוך יסורים מותירה חלל עצום בלב כל מכריו, המוצאים נחמה קטנה במורשת המעשים הטובים והמצוות שהספיק לאסוף בשנות חייו הקצרות. בני המשפחה ומכריו מייחלים כי הזכויות הרבות שצבר בפעילותו הברוכה יעמדו למליץ יושר עבור משפחתו הכאובה ועבור כלל ישראל, וכי יקויים מהרה הכתוב "בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" בתחיית המתים ובביאת גואל צדק. תנצב"ה.

פרטים נוספים אודות מועדי ומיקומי ניחום האבלים במהלך ימי השבעה יפורסמו בהמשך. תנצב"ה.