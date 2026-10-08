22 נהרגו בטילים על אוקראינה; משפחות יהודיות ניצלו

22 אזרחים נהרגו, בהם חמישה ילדים, במתקפת טילים שביצע הצבא הרוסי על העיר פרילוקי שבמחוז צ'רניגוב בצפון אוקראינה. לפי הרשויות המקומיות, מאות בתים ניזוקו בעשרות בניינים, וייתכן שעדיין ישנם לכודים.

הרב ישראל סילברשטיין, שליח חב"ד ורבה של העיר צ'רניגוב, האחראי גם על פרילוקי, עדכן את "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" כי נגרם נזק רב לדירות של משפחות יהודיות המתגוררות בעיר. כך נמסר היום מהפדרציה.

הדירות ממוקמות בשני בניינים סמוכים שנפגעו מההדף הרב. למרות הנזק הכבד שנגרם להן, הדיירים לא נפגעו: משפחה אחת לא שהתה בביתה בשעת הפגיעה, ויהודי המתגורר בדירה השנייה לא נפגע אף שנכח בבית בעת המתקפה הקשה.

עם זאת, מאות אזרחים אוקראינים אחרים נפגעו למרבה הצער באחת המתקפות הקטלניות על מרכזי אוכלוסייה בשבועות האחרונים.