22 נהרגו בטילים על אוקראינה; משפחות יהודיות ניצלו

22 אזרחים נהרגו, בהם חמישה ילדים, במתקפת טילים שביצע הצבא הרוסי על העיר פרילוקי שבמחוז צ'רניגוב בצפון אוקראינה. לפי הרשויות המקומיות, מאות בתים ניזוקו בעשרות בניינים, וייתכן שעדיין ישנם לכודים.
הרב ישראל סילברשטיין, שליח חב"ד ורבה של העיר צ'רניגוב, האחראי גם על פרילוקי, עדכן את "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" כי נגרם נזק רב לדירות של משפחות יהודיות המתגוררות בעיר. כך נמסר היום מהפדרציה.
הדירות ממוקמות בשני בניינים סמוכים שנפגעו מההדף הרב. למרות הנזק הכבד שנגרם להן, הדיירים לא נפגעו: משפחה אחת לא שהתה בביתה בשעת הפגיעה, ויהודי המתגורר בדירה השנייה לא נפגע אף שנכח בבית בעת המתקפה הקשה.
עם זאת, מאות אזרחים אוקראינים אחרים נפגעו למרבה הצער באחת המתקפות הקטלניות על מרכזי אוכלוסייה בשבועות האחרונים.
בפרילוקי, עיר קטנה בת כ-55,000 תושבים שבה מתגוררים כיום כ-250 יהודים, הייתה בעבר קהילה גדולה. לפי הרשומות, בסביבות שנת 1900 מנתה הקהילה היהודית כ-8,000 איש, שהיוו כ-30 אחוזים מכלל תושבי העיר. גם לאחר מלחמת העולם השנייה חזרו אליה יהודים רבים, ובית כנסת מאולתר אף פעל בה במחתרת עד שנת 1977.
מהפדרציה נמסר: "אזרחים אוקראינים משלמים בכל יום את מחיר המלחמה הנוראה והטרור הרוסי. כזכור, רק לפני שבועיים נהרג הנער דניאל אומנסקי ז"ל בעל אזרחות ישראלית, מפגיעה בביתו בקייב, ובתי כנסת ובתי עלמין ניזוקו מפגיעות ישירות. אנו מתכוננים לחורף קשה במיוחד ונושאים תפילה לשלום ולגאולה בקרוב".
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