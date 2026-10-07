הרב צמח מזרחי ( צילום: דוברות חב"ד )

איטליה נקטה צעדים נחרצים בעקבות תקיפה אנטישמית של שליח חב"ד במילאנו: שר הפנים האיטלקי מטאו פיאנטדוסי הורה על גירושם המיידי של שני נתינים זרים שהיו מעורבים באירוע האלים. ההחלטה זכתה לברכתם של ראשי הקהילה היהודית במדינה.

הרב צמח מזרחי, משליחי חב"ד במילאנו, הותקף בפיאצאלה באנדה נרה שבמערב העיר. הרב עמד בתחנת אוטובוס בדרכו לאסוף את ילדיו ממוסדות החינוך, כאשר שלושה צעירים בעלי חזות ערבית התקרבו אליו והחלו להתגרות בו. "הם ניסו להעיר אותי מהטלפון ולהתגרות בי, אבל התעלמתי והמשכתי לעסוק בנייד", סיפר הרב בריאיון ל'בבלי'. "פתאום אחד מהם חטף לי את הכובע מהראש, חבש אותו והחל ללעוג לי". כאשר הרב שלף את מכשיר הנייד והחל לתעד את השלושה, אחד הצעירים התנפל עליו מאחור ובעט בו בעוצמה. "הוא בעט בי בעיטה חזקה שהעיפה אותי מהמדרכה ישר אל הכביש", תיאר הרב. למרות הנפילה המסוכנת, הוא לא נזקק לטיפול רפואי דחוף. טראמפ: תנו לאיראן לקחת את לוס אנג'לס בבלי | 06.10.26 השליכה דגל ישראל באירוע זיכרון ל-7.10 אריה לוי | 06.10.26 הרב מזרחי שליט"א שהה כשש שעות בתחנת המשטרה המרכזית במילאנו, שם מסר עדות מפורטת. התיעודים והתמונות שהצליח לצלם סייעו לכוחות הביטחון לזהות במהירות את שלושת החשודים.

משטרת מילאנו, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה ( צילום: שאטרסטוק )

מחקירת המשטרה עלה כי מדובר בשלושה צעירים ממוצא טוניסאי ומרוקאי. בעקבות הממצאים הוחלט על גירושו המיידי של בטאר זהאני, אזרח טוניסאי בן 21, בחזרה למדינתו. יחד איתו גורש מעורב נוסף, אזרח מרוקאי שפרטיו נותרו תחת חיסיון.

החשוד השלישי, אילייס זהאני בן ה-20, אחיו של בטאר, נותר בשטח איטליה תחת תנאים מגבילים קשים וצו מעצר, כשהוא ממתין להעמדתו לדין פלילי.

שר הפנים פיאנטדוסי הדגיש בהודעתו כי אין כל מקום לערעור היציבות ולגילויי שנאה ברחבי המדינה, וכי איטליה תפגין יד קשה ואפס סובלנות מול כל מעשה אנטישמי.

נשיא הקהילה היהודית במילאנו, ווקר מגנאג'י, בירך בחום על צעד הגירוש והגדיר אותו כ"חדשות נפלאות". מגנאג'י הביע תקווה כי נחישות זו של הממשל האיטלקי תהווה תקדים מחייב ותמשיך להתקיים בכל מקרה עתידי של גילויי אלימות או פגיעה ביהודים.

הרב מזרחי משמש מזה כשלושים שנה כעמוד תווך בקהילה היהודית במילאנו במסגרת שליחותו במערך חב"ד. הוא פעיל מרכזי בבית חב"ד המרכזי ובישיבת חב"ד ברחוב סודריני בעיר.

על אף האירוע הקשה, הרב הבהיר בנחרצות כי אין לו כוונה להוריד פרופיל או להסתיר את סממניו היהודיים. "אני ממשיך להתהלך בלבושי הרבני הגלוי ולייצג את גאוותי היהודית", אמר, אך הוסיף כי האירוע החדיר דאגה עמוקה בכל הנוגע לביטחונם האישי של ילדיו כשהם מסתובבים ברחובות העיר.