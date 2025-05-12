מבצע תפילין הוא אחד ממבצעי המצוות המרכזיים של תנועת חב"ד, שהחל בשנת 1967 לפני מלחמת ששת הימים ביוזמת הרבי מליובאוויטש. המבצע מתמקד בהנחת תפילין ליהודים בכל מקום - ברחובות, בבסיסים צבאיים, בבתי חולים ובמקומות ציבוריים נוספים. הפעילות נועדה לחזק את הזהות היהודית ולאפשר ליהודים לקיים את מצוות התפילין גם כאשר אין ברשותם זוג תפילין אישי.

בשנים האחרונות התפתחו מיזמים ייחודיים במסגרת מבצע התפילין, כמו הסיפור המרגש מכפר חב"ד שבו תלמידות בית הספר בית רבקה אספו במשך חצי שנה בקבוקי פלסטיק למחזור. המטרה שעמדה לנגד עיניהן הייתה ברורה - לרכוש תפילין לחייל בצה"ל שאין ברשותו זוג אישי. מיזם זה משקף את המחויבות של דור הצעיר להמשך הפעילות ואת היצירתיות בדרכי הגיוס למטרה.

חסידי חב"ד מפעילים נקודות קבועות להנחת תפילין במקומות מרכזיים ברחבי הארץ, במיוחד בימי שישי ובערבי חג. הפעילות כוללת גם הגעה לבסיסים צבאיים, שבהם מציעים לחיילים להניח תפילין ומספקים להם זוגות תפילין אישיים במידת הצורך. המבצע זכה לתמיכה רחבה בציבור הישראלי והפך לסמל מוכר של הנוכחות החב"דית במרחב הציבורי.

מבצע התפילין מתבצע גם בקהילות יהודיות ברחבי העולם, כאשר שלוחי חב"ד מפעילים "טנקי מצווה" - רכבים ניידים המצוידים בתפילין ומגיעים למקומות שונים. הפעילות כוללת גם הקמת עמדות בשדות תעופה, אוניברסיטאות ומרכזים עירוניים. המבצע מדגיש את הגישה החב"דית של "אהבת ישראל" ופנייה לכל יהודי ללא הבדל רקע או רמת שמירת מצוות.

הפעילות החינוכית סביב מבצע התפילין כוללת הסברה על משמעות המצווה, חשיבותها ההלכתית והרוחנית, ודרכי קיומה הנכונה. מוסדות חינוך חב"דיים משלבים את המבצע כחלק מהחינוך הערכי, כפי שניכר במיזם תלמידות כפר חב"ד שהפך לדוגמה מעוררת השראה לשילוב בין אחריות סביבתית לבין ערכים יהודיים.

המבצע זוכה לסיקור תקשורתי רחב, במיוחד בתקופות של אירועים ביטחוניים או חגים יהודיים. סיפורים אישיים של אנשים שהושפעו מהמפגש עם מבצע התפילין מתפרסמים באופן קבוע ומעידים על ההשפעה הרוחנית והחברתית של הפעילות. המבצע הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי והיהודי העולמי.