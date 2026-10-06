ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטרה הבוקר מרת גליקא לאה ולצר ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' ברוך ולצר ז"ל שהיה מראשי הנהלת מוסדות ויזניץ בארץ הקודש. בעלה נפטר לפני כעשרים שנה בשנת תשס"ז, והותירה אחריה דור ישרים של רבנים, תלמידי חכמים וחסידים.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בי"ג כסלו תרצ"ה, דור שישי בארץ ישראל. אביה היה הרה"ח ר' אברהם אשר אליאך ז"ל, מחשובי חסידי קארלין ומשפחת החסד הידועה בירושלים ובטבריה. המשפחה ניהלה את 'בית תבשיל אליאך' ומפעלי חסד נוספים, ביניהם 'חברת מלביש ערומים' שייסד ר' אברהם אשר עצמו לטובת עניי עיר הקודש.

בגיל שנה וחצי התייתמה מאימה הצעירה מרת הענדיל פייגא ע"ה, ובהיותה בת שבע נפטר עליה אביה בערב פסח תש"ב. את חינוכה קיבלה בבית סבה אבי אימה, הרה"ח ר' ישראל יצחק לוי זצ"ל, איש צדיק וישר מגדולי חסידי אלכסנדר וסטריקוב בירושלים. הוא שימש כש"ץ ובעל תוקע בבתי הכנסת בבתי ורנר ובבתי ורשא, והיה ממקורבי הרה"ק ר' אהרן ראטה ה'שומר אמונים' זי"ע מירושלים.

סבה ר' ישראל יצחק עלה מפולין לארץ ישראל במסירות נפש, ועבד את השי"ת בהצנע לכת, בסיגופים ובצומות. הוא וזוגתו הצדקנית מרת שפרה ע"ה עמלו מבוקר עד ערב בחנותם בשוק מאה שערים כדי להאכיל גם את ארבעת נכדיהם היתומים, ובצילם גדלה מרת ולצר בילדותה.

יחוסה של המנוחה ע"ה השתרג למעלה בקודש: היתה מצאצאי הרה"ק ר' אלעזר ה'מעשה רוקח', הרה"ק ר' דוד המגיד מסטעפין, הרה"ק ר' יצחק אחיו של הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין, הגאון המקובל ר' אברהם לוי אב"ד שיראדז בפולין ואביו הג"ר משה אהרן לוי אב"ד שיראדז, הג"ר יצחק אוירבאך אב"ד פלאצק ולונטשיץ מח"ס 'דברי חיים', הג"ר חיים אוירבאך בעל 'דברי משפט', ולמעלה בקודש זי"ע.

כיתומה מאב ומאם עמדו לימינה דודתה אחות אימה מרת רבקה בלכרוביץ ע"ה מירושלים, אשת הגה"ח ר' יעקב יהושע זצ"ל, וכן אחותה הגדולה מרת רבקה אירנשטיין ע"ה שנפטרה לאחרונה בערב ראש השנה, אשת הרה"ח ר' ישראל חיים ז"ל.

בשנת תשי"ג הקימה את ביתה עם הרה"ח ר' ברוך ולצר ז"ל, שעלה ארצה לאחר השואה כיתום מהוריו ולמד בישיבת ויזניץ בתל אביב. יחד הקימו בית חסידי למופת בבני ברק, בו חינכו את ילדיהם לשם ולתפארת וזכו לגדל דור ישרים יבורך, כשמרת לאה עמדה לימין בעלה במסירות אין קץ.

לפרנסתם ניהלו חנות מזון ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, והתפרסמו כאנשי חסד. החנות הפכה למקום קיבוץ ידוע בעיר באווירה חמה וחסידית, שבו מצאו רבנים, תלמידי חכמים, גבאי צדקה, ראשי העיר ואישי ציבור מקום לפי רוחם. לניצולי שואה וקשי יום העניקו ארוחות חינם, ושלחו ארוחות חמות לבתיהם של משפחות שהפרוטה לא היתה מצויה בביתם. היא אף עמדה לימין בעלה במסירותו להקמת ולהתפתחות בית המדרש ויזניץ ברחוב רבי טרפון בבני ברק.

בעלה ר' ברוך זכה כל השנים לקירבה מיוחדת אצל האדמו"רים בעל ה'אמרי חיים' וה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע, ונודע במסירותו לכל קדשי בית ויזניץ. לימים נקרא על ידי הרבי ה'ישועות משה' לשרת בקודש בהנהלת רשת מוסדות ויזניץ בארץ הקודש. תקופה קצרה לאחר התמנותו בשנת תשל"ט, החל ר' ברוך לנסוע לעריכת מגביות שנתיות בארצות הברית וברחבי אירופה, כשהוא עוזב את ביתו מדי שנה למשך כחודשיים תמימים. לזוגתו מרת לאה היה בכך חלק שווה, בעידודה ובהסכמתה בלב שלם לנסיעותיו הארוכות למען קיום וביסוס המוסדות, ולמען הקמת בנייני מוסדות ויזניץ המפוארים.

מעודה היתה אשת חסד, ובמסירות עצומה סייעה לחולים גלמודים ונצרכים. ברבות השנים החלה להתנדב במחלקת היולדות בבית הרפואה 'מעייני הישועה' בבני ברק, במסגרת ארגון 'תמר'. מרת ולצר מסרה נפשה לסייע ולתמוך, תוך מסירות עצומה ונתינה לזולת מכל הלב והנשמה, יומם ולילה. בימי חול וגם בשבתות ובחגים לא נתנה לעצמה מנוח, כשפרה ופועה עשתה הכל כדי להביא הרגשה טובה, הקלה והרווחה לנשות ישראל. בזמני קושי ומצוקה הרעיפה טללי חיזוק ואמונה בהשי"ת ובעבדיו הצדיקים, כך במשך עשרות שנים, תוך שזכתה להערכה והכרת הטוב עצומה. הרבי ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע התבטא פעם על כך, כי הוא מקנא ב'עולם הבא' שלה.

היתה ידועה במידת עין טובה, ובמסירותה אירחו בביתם אורחים מחוץ לארץ ונדיבי מוסדות ויזניץ שבאו לחסות בצל הקודש בשבתות ובמועדים. זכתה ובביתם התאכסנו גדולי ישראל, צדיקי בית ויזניץ, הרה"ק ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, ועוד. כך בדרכה המיוחדת המשיכה בעוז ובתעצומות לטוות ולהמשיך את מורשת אבותיה שהיו אנשי חסד נודעים.

היתה מראשי ארגוני 'נשי ויזניץ' ו'נשי אגודת ישראל', במסגרתם עשתה צדקות וחסדים רבים. אף לאחר שהתאלמנה לפני כעשרים שנה המשיכה להתנדב בבית הרפואה, כשהיא נודעת במידותיה הנאצלות.

עד אחרית ימיה התייחדה באמונה בבורא עולם כי אין עוד מלבדו, מתוך התרוממות תמידית שהחדירה אף בזולתה. לאחרונה נחלשה וחלתה, והיום בבוקר השיבה נשמתה לבוראה לאחר שצאצאיה נפרדו סביב מיטתה.

הותירה אחריה דור ישרים יבורך: בניה הרה"ג יעקב ולצר מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ח ר' אברהם אשר ולצר מראשי הנהלת 'איגוד מוסדות ויזניץ', חתניה הרה"ג שלמה יוסף אוביץ מגיד שיעור בכולל 'חזון נחום' ומחבר ספרים, והדיין הגאון ר' ישראל מילר שליט"א חבר בית הדין ויזניץ ובית הדין זכרון מאיר בבני ברק, נכדים נינים ובני נינים הדבקים בתורה ובחסידות.

הלווייתה תצא היום יום שלישי בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול בקריית ויזניץ בבני ברק, לעבר בית החיים ויזניץ.

בני המשפחה ישבו שבעה בביתה ברחוב דמשק אליעזר 6, קריית ויזניץ בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.