נפטר בארה"ב: האדמו"ר מדז'ירקא זצ"ל הסתלק בגיל 73

אבל כבד בעולם החסידות: מארצות הברית הגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 73 לאחר מחלה קשה.

בשבועות האחרונים סבל הרבי זצ"ל ממצב רפואי מורכב, ומצבו עבר עליות ומורדות. בימים האחרונים חלה הרעה משמעותית והוא אושפז בבית חולים בניו יורק. חסידיו ומעריציו התפללו בכל לב לרפואתו, וביום טוב שני של גלויות נשלחה קריאה לארץ ישראל לקרוע שערי שמים לרפואתו, אך למרבה הצער נגזרה הגזירה ונשמתו הטהורה עלתה לשמי מרומים.

הרבי זצ"ל נולד בירושלים בכ"ז ניסן תשי"ג לאביו הרה"צ רבי פנחס בריזל זצ"ל, מחשובי חסידי קרלין. גדל בין חומות העיר הקדושה בתורה וביראת שמים טהורה, והסתופף בצלו של מורו ורבו האדמו"ר רבי ברוך שלום אשלג זי"ע, בנו של בעל ה'סולם' זי"ע. ממנו קיבל את דרכו בעבודת ה', בלימוד פנימיות התורה והחסידות ובדביקות במידות הרחמים והאהבה.

בהמשך עבר לארצות הברית והקים שם את חצר הקודש שלו. בית מדרשו בשכונת בורו פארק, לצד בית מדרשו בירושלים, שימשו מבצר של חסד והכנסת אורחים. הרבי זצ"ל נודע כמכניס אורחים גדול שפתח את דלתות ביתו ולבו לרווחה לכל מדוכא ועובר אורח, והעניק לכל יהודי הרגשה של בית חם ומקבל, הן בארה"ב והן בארץ הקודש.

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דרכו בהנהגת העדה הייתה ייחודית במינה. הוא החל את דרכו לא כאדמו"ר במובן המסורתי, אלא כמקובל שלימד פנימיות התורה לפי משנת אשלג, וסביבו התקבצו תלמידים שהפכו לחסידיו. במשך השנים קבע את מעונו ובית מדרשו ברחוב לפידות בשכונת בית ישראל בירושלים, שם האכיל במו ידיו עשרות בחורים ואורחים בכל שבת.

מכריו ומקורביו מעידים כי למרות הגבאים והחסידים שסבבו אותו, נודע במידת הענווה והחסד האינסופי. בית מדרשו שימש בית ועד לחסידים, לתלמידי חכמים ולמבקשי ה'. הרבי זצ"ל נודע בעבודת התפילה הנלהבת שלו, בדיבורו החמים ובשילוב הנדיר של מעמקים בפנימיות התורה לצד פשטות, מאור פנים ועממיות חסידית שקרבה כל לב.

בשנה האחרונה עבר הרבי צער עמוק וטרגדיה קשה במשפחתו, עם פטירתה בטרם עת של נכדתו, האישה הצעירה מרת מרים שרה בארד ע"ה, בת הרה"ח רבי משה שמואל רוטנברג (מנהל ארגון החסד 'רב להושיע'), שנפטרה בגיל 24 בלבד לאחר מחלה קשה. הרבי קיבל את הדין באהבה ובדממה, והמשיך להנהיג את עדתו במסירות נפש אף בעת שסבל ייסורים קשים.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך ההולכים בדרכו שהתווה כל השנים. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.