נפטרה בשיבה טובה: מרת שושנה רוזא זומר ע"ה

ברוך דיין האמת: בשיבה טובה נפטרה מרת שושנה רוזא זומר ע"ה, אלמנתו של הרה"צ רבי צבי הלוי זומר זצ"ל, מחשובי זקני חסידי ויז'ניץ בירושלים.

המנוחה ע"ה עמדה כל ימיה לצד בעלה הגדול, שהיה ידוע כאיש מורם מעם בקהילת ויז'ניץ. יחדיו גידלו את ילדיהם מתוך אמונת צדיקים תמימה ודבקות בדרך ישראל סבא, לתורה וליראת שמים טהורה.

ביתם בירושלים היה מופת לתמימות ולהליכה בדרכי ה'. בעלה המנוח זצ"ל הלחין את הניגון המפורסם המושר בחסידות ויז'ניץ על הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" — "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו".

חייה של המנוחה ע"ה היו רצופים ייסורים קשים, שאותם קיבלה באצילות נפש נדירה ובקבלה מוחלטת של דין שמים. לפני למעלה משני עשורים שכלה את בתה, הרבנית הצדקנית מרת וייס ע"ה. בעת הפטירה, בעלה המנוח עדיין חי, ושניהם קיבלו יחד את הבשורה הקשה. המשפט שאמרה אז נצרב בזיכרון המשפחה כרגע של אמונה יוקדת: כאשר פנתה לבעלה לפני ההלוויה, אמרה במשפט מצמרר: "השטן רוצה שנכעס כעת על הקב"ה, בוא נראה לו שאנחנו לא כועסים". השניים קיבלו את הדין באהבה ובשתיקה.

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לאחר פטירת בעלה, הוכתה המשפחה בשכול נוסף כאשר בנה, הרה"ג ר' כתריאל שאול הלוי זומר זצ"ל, ששימש כמשגיח רוחני בישיבת ויז'ניץ בבני ברק, נפטר לבית עולמו. גם פטירה זו עברה עליה בדומייה ובאמונת אומן, והיא המשיכה להוות עוגן של חיזוק ואמונה לכל צאצאיה. כן כאשר נפטרה כלתה, אשת בנה יבלחט"א הרב מאיר, המשיכה בדרכה להחדיר אמונה וביטחון לדורות המשפחה.

על אף התלאות הרבות, זכתה המנוחה ע"ה לראות עולמה בחייה. ברוך ה' הותירה אחריה דור ישרים מבורך, ואף זכתה לראות דור חמישי של צאצאים ההולכים בדרך ה'.

היא הותירה אחריה את יבדלחט"א בנה הרב מאיר זומר, מחשובי חסידי ויז'ניץ-סקולען, ואת בנותיה הנשואות לרבנים חשובים, דיינים ומרביצי תורה.

מסע ההלוויה יצא בשעה 15:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר בית העלמין הר המנוחות, שם תוטמן לצד בעלה ובנה זצ"ל.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.