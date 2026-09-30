ברוך דיין האמת: מארצות הברית מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינוורצל (רבינוביץ) ע"ה, שהשיבה את נשמתה ליוצרה בשיבה טובה. המנוחה ע"ה הייתה בתו של הרב החסיד רבי נפתלי הערץ ניצליך ז"ל.
בזיווגה הראשון הייתה אשת חבר להרה"ג רבי משה דוד שטיינוורצל זצ"ל, שכיהן כראש ישיבת "עץ חיים" באבוב, והקים את בית המדרש המפורסם "בית אפרים" בברוקלין. לאחר שנפטר בשנת תשנ"ב, זכתה להינשא בזיווג שני, בשנת תשנ"ה, להאדמו"ר בעל ה"מבשר טוב" מביאלה זצ"ל.
במשך עשרות שנים עמדה לימין בעליה הגדולים, גדולי התורה והחסידות, וחינכה את ביתה לתורה ולעבודת ה' במסירות נפש עילאית.
המנוחה הותירה אחריה דורות ישרים ומבורכים, שושלת מפוארת של רבנים ואדמו"רים. בראש הדור המבורך עומד חתנה, האדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א.
מסע ההלוויה ייצא היום, יום שלישי דחול המועד סוכות בארצות הברית (יום רביעי בארץ), בשעה 11:30 בבוקר, מבית המדרש "בית אפרים" ברחוב Ave J 2802, ברוקלין, ניו יורק.
תנצב"ה.
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