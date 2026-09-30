נר נשמה

ברוך דיין האמת: מארצות הברית מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינוורצל (רבינוביץ) ע"ה, שהשיבה את נשמתה ליוצרה בשיבה טובה. המנוחה ע"ה הייתה בתו של הרב החסיד רבי נפתלי הערץ ניצליך ז"ל.