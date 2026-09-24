ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר (יום ה'), לאחר מאבק ממושך במחלה קשה וייסורים מרים, הרה"ח ר' חיים ולצר ז"ל. המנוח היה בן שמונים בפטירתו, ומנין שנותיו בילה כאחד ממותיקי וזקני חסידי ויז'ניץ.

ר' חיים ז"ל נולד לאביו, דמות ההוד בחצר הקודש ויז'ניץ, הרה"ח ר' בעריל ולצר ז"ל, ששימש כמשב"ק האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע. כבנו היחיד לצד אחיותיו, גדל והתחנך לאורם של האדמו"רים זצ"ל, כשהוא יונק את רוח ויז'ניץ מילדותו ועד זקנתו.

לפרנסתו ניהל המנוח במשך עשרות בשנים חנות כלי כסף מוכרת בבני ברק. בתקופת פעילותו עבר תחנות חיים קשות, כאשר חנותו נשדדה פעם אחר פעם באלימות. אולם גם בשעות הקשות ביותר הפגין ר' חיים אמונה יתרה, התחזק באמונה טהורה, והמשיך בעבודתו ובדרכו באצילות נפש.

לצד עבודתו, היה המנוח מהקולות המרכזיים והבולטים במקהלת ויז'ניץ הוותיקה. הוא פיאר בקולו את מעמדי החצר אצל האדמו"רים הקודמים זצ"ל, וכן אצל יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ במרכז החסידות ברחוב עזרא בבני ברק.

כמו כן, נודע בחסידות בתפקידו כ"פורים רבי", כאשר במשך שנים רבות שימח את הלבבות ביום הפורים בטוב טעם ודעת.

בשנים האחרונות נחלה במחלה הקשה, והתמודד עם ייסורים קשים מנשוא עד שהבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את בנו היחיד, הר"ר ישראל ולצר שיחי' מלונדון, ואת חתניו ומשפחתו המפוארת.

ת.נ.צ.ב.ה.