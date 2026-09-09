ברוך דיין האמת: ידיעה מצערת הגיעה הערב מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק על הסתלקותו של הגאון המופלג רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק. המנוח זצ"ל הסתלק בדמי ימיו לאחר שהזדכך ביסורים קשים בעקבות מחלה, והוא בן 55 בלבד.

הגאון המנוח זצ"ל נולד בשנת תשל"א לאביו הגאון רבי צבי יעקב ליסיצין זצ"ל, שעמד בראש כולל 'היכל התלמוד'.

בשנות בחרותו למד בישיבת פוניבז', שם קנה את תורתו מראשי הישיבה הגדולים ודבק בהם בכל מאודו. כשהגיע לפרקו נשא לאישה את בתו של רבי חיים נח כהן זצ"ל מבני ברק.

מכיריו מעידים על עילוי מופלג ומתמיד עצום שלא הרים עיניים מהגמרא. כל ישותו הייתה מקשה אחת של תורה ושקידה בלתי פוסקת. בישיבת פוניבז' ובישיבת 'בית מדרש עליון' ספדו לו כאדם גדול כפשוטו, שהיה מיועד להאיר את שמי עולם התורה בגאונותו ובבקיאותו המקיפה.

במשך שנים רבות הרביץ תורה לעדרים רבים ושימש כראש הבקיאות בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק. במקביל, כיהן כראש כולל 'מורשה ודעת' של הנגיד ר' דן גרטלר בעיר. גם בימי בין הזמנים לא ניתק את עצמו מבית המדרש, והיה יושב ולומד מבוקר עד ליל ברציפות נדירה.

לפני כשנתיים עבר המנוח זצ"ל צער נורא כאשר שיכל את בנו, האברך הצעיר הרה"ג רבי חיים נח ליסיצין ז"ל, מחשובי אברכי כולל פוניבז'. הבן נפטר באופן פתאומי לאחר שלא קם משנתו, והוא בן 28 בלבד.

מסע הלוויה יצא הערב בשעה 21:00 מביתו ברחוב רשב"ם 8 בבני ברק, לעבר בית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם ייטמן לצד רבותיו ובנו ז"ל.

תנצב"ה.