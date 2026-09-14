הזירה בשעות הלילה המאוחרות ( צילום: דוברות זק"א )

טרגדיה קשה התגלתה בשעות הלילה המאוחרות שבין יום ראשון ליום שני בדירה ברחוב עזר יולדות בשכונת גאולה בירושלים. אישה כבת 40 אותרה ללא רוח חיים בדירתה, יותר מיממה לאחר פטירתה. בן משפחה שהגיע לדירתה במוצאי החג הוא שגילה את הממצא הקשה.