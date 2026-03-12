שוטרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל השיבו פעוט ששוטט לבדו ברחוב מלכי ישראל בירושלים לחיק אמו | עוברים ושבים הבחינו בילד ודיווחו על כך למשטרה | השוטרים כרזו בעברית ובאידיש, הפיצו את תמונתו ולבסוף השיבו את הילד לאמו (חרדים)
אם עד היום היינו רגילים שמכנים את ראש הממשלה נתניהו בשלל כינוים מוגזמים כמו 'משיח', 'מלך ישראל' וכהנה וכהנה. הערב נחשפנו - לגודל תדהמתנו, יש לומר - שנתניהו הוכתר ל'באבא', לא פחות ולא יותר | התדהמה מתעצמת כשמבינים שהקנאים, הם אלו שהכתירו אותו בתואר הזה.
מה ההבדל בין פצוע קשה בתאונת דרכים לבין פצוע קל מפיצוץ כור אטומי? | מדוע שנאת חינם קשה יותר משלוש העבירות החמורות, שהן ב'יהרג ובל יעבור'? | חז"ל במסכת יומא מגלים לנו מדוע הגלות הנוכחית עדיין נמשכת, ומה אנחנו צריכים לתקן (תשעה באב)
חודש
ניסן נושא עמו בשורה של התחדשות וגילוי
מלכות שמים,
והוא זמן המסוגל להמשכת
שפע וברכה לכל השנה כולה | בספרי החסידות
מבואר כי ימים אלו אינם רק זכר ליציאת
מצרים,
אלא עת רצון עליונה
הפועלת שינוי ממשי בעולמות |
"זמן להתחדש"
(יהדות ואקטואליה)
בפרשת השבוע, ויחי, יעקב אבינו חפץ
לגלות לבניו את 'הקץ’ אך נסתמו מעייניו |
בכל הדורות הפיתוי לעסוק
בחישובי קץ גאולה לא פסק, מחשבי קיצין ומכריזי
נבואות על בוא המשיח עמדו לנו בכל דור
ודור ונזקם רב מתועלתם |
כיצד באמת יש להתכונן
למשיח צדקנו?
"ואף על פי שיתמהמה"
(יהדות,
פרשת השבוע)