תאונה קשה בגאולה בירושלים: אוטובוס פגע בשני ילדים חרדים - שנפצעו

בשכונת גאולה בירושלים, התרחש לפני זמן קצר תאונה קשה, כאשר אוטובוס נוסעים פגע בשני ילדים, על פי כונני החירום במקום, ילד נפצע באורח בינוני וילדה באורח קל (חדשות חרדים)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

כונני ההצלה והחירום, העניקו לפני זמן קצר (חמישי) סיוע רפואי ראשוני בזירת תאונה ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

התאונה התרחשה ברחוב המרכזי של שכונת גאולה בירושלים - ברחוב מלכי ישראל פינת רחוב נחום.

בתאונה נפגעו שני ילדים חרדים. ילד בן שש פונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני וילדה בת 8 פונתה במצב קל.

ישראל קאהן, זאבי קליין ודניאל בן שושן חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד וילדה הולכי רגל שנפגעו מאוטובוס. הענקנו סיוע רפואי ראשוני לילד בן 6 שבשלב זה מצבו מוגדר בינוני, ולילדה בת 8 שמצבה מוגדר קל. הילד והילדה פונו לבית חולים באמבולנס של איחוד הצלה".

