האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות האחרונים בביקור בארץ הקודש, שימח את מאות חסידיו ומעריציו בארץ כאשר החליט להישאר עמם לאמירת הסליחות הראשונות של ימי הרחמים והסליחות.

באשמורת הבוקר של יום ראשון האחרון, נהרו מאות מחסידי ואוהדי בית צאנז קלויזנבורג אל בית המדרש ביאלה ברחוב יעקבסון בירושלים, שם התקיים מעמד הסליחות הראשונות בנוכחות האדמו"ר.

האדמו"ר ירד לפני התיבה ואמר את הסליחות בהשתפכות נפש, בבכיות ובהתעוררות עצומה שהלהיטה את לבבות המתפללים שנכחו במעמד.

רגע השיא של המעמד נרשם לפני אמירת קטע 'שמע קולנו', כאשר האדמו"ר עלה אל על ליד ארון הקודש ונשא שיחת התעוררות חוצבת להבות אש. בדבריו עורר את הקהל בגודל מעלת התשובה בימים אלו, ובחובת ההכנה הראויה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

הצלם שוקי לרר, אשר סובב באישון ליל בין חצרות הקודש לתיעוד מעמדי הסליחות ברחבי הארץ, תיעד את המעמד המרומם בבית המדרש ביאלה. לרר עוד הספיק לתעד את האדמו"ר שעות ספורות קודם לכן, בשעות הקטנות של הלילה, בעת שהבדיל על הכוס והוציא את השבת כמנהגו לאחר ל"ו שעות רצופות.