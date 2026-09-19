הסתלק לבית עולמו: הגאון רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל

ברוך דיין האמת: במוצאי שבת קודש הגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו לבית עולמו של הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת "אביר יעקב" סאדיגורה בתל אביב, ראש ישיבת 'הליכות שלמה' ונשיא 'המרכז הארצי לטהרת המשפחה'. הרב זצ"ל הסתלק בעת רעווא דרעווין והוא בן 84.

הרב זצ"ל היה בנו הצעיר של פוסק הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל והרבנית חיה רבקה ע"ה, ונמנה עם זקני וגדולי רבני הדור.

בשבוע האחרון אושפז בבית החולים איכילוב עקב דלקת ריאות חריפה. מצבו הוחמר והועבר לטיפול נמרץ, בעוד קהל רב התפלל לרפואתו השלימה.

מסע ההלוויה יצא בשעה 22:00 מבית מדרשו 'אביר יעקב' ברחוב אלפנט 17 בתל אביב, ובשעה 00:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים אל הר המנוחות.

מירושלים לתל אביב – עשרות שנות הנהגה רוחנית

הרב זצ"ל נולד בשנת תש"ב בשכונת שערי חסד בירושלים. בנערותו למד בישיבת פוניבז' אצל הגאון רבי ברוך דב פוברסקי זצ"ל. כשהגיע לפרקו נישא לרעייתו הרבנית תליט"א, בתו של הרה"צ רבי אהרן למברגר זצ"ל, נכדת האדמו"ר מקופיטשניץ זצ"ל.

לאחר נישואיו עבר להתגורר בתל אביב. באותה תקופה, לאחר הסתלקותו של האדמו"ר "האביר יעקב" מסאדיגורה זצוק"ל שלא הותיר יורש אחריו, נותרה הקהילה בבית המדרש החסידי ללא מנהיג רוחני. על פי הוראת אדמו"רי בית רוז'ין, מונה הגה"צ רבי מרדכי זצ"ל לכהן כרב קהילת "אביר יעקב" סאדיגורה בעיר.

במשך עשרות שנים שימש הרב זצ"ל כמנהיג רוחני במרכז תל אביב. סביב בית מדרשו התגבשה קהילה מיוחדת של בעלי תשובה לצד תלמידי חכמים ואנשי מעשה, שראו בו את רבם ומורם.

הרב נודע בגישתו המקרבת והמכילה. הוא היה אומר כי אין ליצור תבנית אחידה לבעלי תשובה, אלא "ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד", תוך שמירה קפדנית על קוצו של יו"ד בשולחן ערוך. הרב אף עודד בעלי תשובה להמשיך ולהתפרנס במקצועותיהם תוך קביעת עתים לתורה והפיכתם לבני תורה אמיתיים.

מתלמידיו וממקורביו נמנים אישי ציבור, רבנים ואנשי תרבות שקירב לתורה.

לצד הרבצת התורה בשיעוריו היומיים ובדרשותיו בשבתות בבית מדרשו, עמד הרב זצ"ל בראשות ישיבת "הליכות שלמה" בתל אביב, הנקראת על שם אביו הגרש"ז זצ"ל. כמו כן שימש כנשיא של ארגון "המרכז הארצי לטהרת המשפחה", ובמוסדות החינוך בירושלים: הסמינר לבנות "אוהל רבקה" ותלמוד התורה החסידי "חכמת שלמה".

מדי יום נהג לקבל קהל רב מכל שדרות הציבור שזרמו למעונו בתל אביב להיוועץ עמו בענייני הלכה, לקבל את ברכתו ולזכות בעצותיו.

הרב זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים מרביצי תורה:

בנו, הרה"ג ר' אהרן אויערבאך – מחבר ספרי 'הליכות שלמה' (מפסקי סבו הגרש"ז זצ"ל), חתן הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן.

בנו, הרה"ג ר' חיים לייב אויערבאך – חתנו של האדמו"ר מסלונים.

חתנו, הרה"ג ר' אברהם נתן בורנשטיין – רב בית הכנסת ראדומסק בבני ברק וראש כולל 'הליכות שלמה' בתל אביב, בנו של האדמו"ר מסוכטשוב ראדומסק זצ"ל.

חתנו, הרה"ג ר' יוסף מאיר פלדמן – ר"מ בישיבת ויז'ניץ באלעד, בנו של הגאון רבי זאב פלדמן, מגדולי רבני לונדון.

אחיו הם הרבנים הגאונים: רבי שמואל זצ"ל, רבי אברהם דב, רבי עזריאל, רבי מאיר שמחה, רבי ברוך ורבי יעקב שליט"א.

גיסיו הם הגאונים רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, רבי יהודה טרגר זצ"ל, ורבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט"א.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'