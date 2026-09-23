נסתלק לבית עולמו: הסופר התורני הרה"ג רבי אפרים חדאד זצ"ל

הרב אפרים חדאד ( באדיבות המשפחה )

אבל כבד בעולם הספרות התורנית: נסתלק לבית עולמו העורך והחוקר התורני, הרה"ג רבי אפרים חדאד זצ"ל, מחשובי כותבי ועורכי הספרות התורנית של חכמי הספרדים. המנוח זצ"ל נסתלק לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרובים, אותם קיבל באהבה.

המנוח זצ"ל, שהעמיד עשרות חיבורים והציל כתבי יד רבים מכליה, היה דמות אצילת נפש ויראת שמיים, אשר הקדישה את כל חייה להאדרת מורשת רבותינו חכמי ספרד. הרב חדאד זצ"ל נולד באי ג'רבה שבתוניסיה בשנת תש"ד, וכנער עלה לארץ הקודש. כבר משחר נעוריו נקשרה נפשו בעבותות אהבה בחכמי ג'רבה ותוניסיה, ובהמשך דרכו היה מחובר בכל נימי נפשו לחכמי הקהילה בארץ, ובראשם ראש ישיבת "כסא רחמים" הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל. במשך עשרות שנים עסק ללא הפוגה בעריכה, תרגום והוצאה לאור של עשרות ספרי קודש. זכות מיוחדת הייתה לו בתרגום מעשיות וסיפורים מחזקי אמונה מפי חכמי הקהילה מערבית-יהודית לשון הקודש, לצד ההדרה מדעית ודקדקנית של כתבי יד עתיקים. ברוך דיין האמת: ח"כ אסתרינה טרטמן ז"ל דוד קליין | 16.09.26 נפטרה בדירתה ונמצאה רק במוצאי החג בבלי | 14.09.26 בין היתר, הוציא לאור במהדורה חדשה ומורחבת את הספר "חוקת הפסח" לרבי יצחק טייב זצ"ל יחד עם בנו, ספרים על דמותו של רבי בוגיד סעדון זצ"ל מרבני ג'רבה, וספר על קרוב משפחתו רבי שמואל עידן זצ"ל, מנהל ישיבת "כסא רחמים". כמו כן, הוציא לאור את חיבוריו וחידושיו של אביו, רבי רפאל חדאד זצ"ל, בשני חלקים המשלבים דברי תורה וסיפורים. בסך הכל זכה להוציא תחת ידו למעלה מ-40 ספרים שונים, חלקם מופיע כיום באוצר החכמה ומהווה נכס צאן ברזל של יצירה תורנית. נוסף על כך, שימש במשך שנים רבות ככותב קבוע בעיתון "יום ליום" של תנועת ש"ס, ובמשך שנים רבות הוציא לאור מדי שבוע את העלון התורני "ויהי אור", שהמשיך לצאת גם בשנים האחרונות בסיוע בנו.

הרב אפרים חדד עם מרן הרב עובדיה ( באדיבות המשפחה )

במשך כארבעה עשורים התגורר בשכונת הר נוף בירושלים, שם היה מוכר כאדם צנוע, שברח מן הכבוד והתמקד כולו בהרבצת תורה ובשימור מנהגי העדה העתיקים. במסגרת זו התחבב מאוד על מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שהעריך מאוד את מפעל חייו התורני, והיה מזמינו לביתו תדיר.

קשר מיוחד זה בלט עוד בשנת תש"ס, כאשר הספיד מרן הרב עובדיה זצוק"ל בהספד נרגש בישיבת "יחוה דעת" את אביו של המנוח, רבי רפאל זצ"ל – שנפטר אף הוא בימי חול המועד סוכות, שלושה ימים בלבד לפני התאריך שבו נסתלק כעת בנו.

בשיחה עם נכדו של הרב זצ"ל, הוא מספר למערכת 'בבלי' כי מפעל חייו של הרב חדאד זצ"ל לא הצטמצם רק בין דפי הספרים; היה לו חשוב עד למאוד להנחיל את המורשת והמסורת לדור הצעיר. בכל שמחה של מצווה – ברית מילה, בר מצווה או חתונה – דאג לשלב בדבריו סיפורים ומאמרים מחכמי ג'רבה ורבני ספרד, תוך הקפדה יתרה על שימור מנהגי העדה, כגון קריאת ספר איוב בתשעה באב וקריאת החמש מגילות במועדן.

המנוח זכה להעמיד משפחה לתפארת: בנות ובן, ועשרות נכדים ונינים הולכים בדרך התורה והמצוות, הממשיכים את דרכו הרוחנית והמפוארת.

מסע הלוויה מתקיים היום (יום רביעי, י"ב בתשרי) בשעה 16:30 בבית העלמין הר המנוחות בירושלים (שער יוסף, חלקת שומרי שבת). בני המשפחה יושבים שבעה עד ערב החג בבית המנוח, ברחוב קצנלבוגן 46/1 בשכונת הר נוף, ירושלים.