בבלי
ביקור בירושלים

האדמו"ר מסלאנים שיבח את הגר"מ צדקה: מנהיג תקיף ללא פשרות

האדמו"ר ביקר במעונו של ראש הישיבה בירושלים ושיבח את עמדתו הנחרצת במאבק נגד גזירת הגיוס • חכמי ספרד עומדים בתקיפות יותר מחוגים אחרים

האדמו"ר מסלאנים שליט"א בביקורו אצל הגאון רבי משה צדקה שליט"א (צילום: ש.פ.ה. - JDN)

האדמו"ר מסלאנים, השוהה בירושלים לקראת ראש השנה ובמהלך כל חודש תשרי, עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לברך ולהתברך בברכת השנים.

במהלך השיחה שיבח האדמו"ר בחום את הגאון על עמדתו התקיפה במאבק נגד גזירת גיוס בני הישיבות. האדמו"ר ציין כי הגר"מ צדקה התייצב כבר פעמים רבות בתוקף ובעוז לקדש שם שמיים, והשמיע את האמת בפני הציבור הרחב ללא פחד ומורא.

מקורבי האדמו"ר מציינים כי זו אינה הפעם הראשונה שהאדמו"ר משבח בפומבי את חכמי הספרדים על עמידתם הנחרצת בסוגיה זו. לדבריהם, האדמו"ר הדגיש כי חכמי ספרד עומדים בתקיפות אף יותר מחוגים אחרים בציבור החרדי, ואינם מוכנים להגיע לשום פשרה. בסיום השיחה הביע האדמו"ר את תקוותו כי בכוח האמת לא תהיה לרשעים שום שליטה.

האדמו"ר מסלאנים שליט"א בביקורו אצל הגאון רבי משה צדקה שליט"א (צילום: ש.פ.ה. - JDN)
האדמו"ר מסלאנים שליט"א בביקורו אצל הגאון רבי משה צדקה שליט"א (צילום: ש.פ.ה. - JDN)
האדמו"ר מסלאניםגזירת הגיוסבבליחכמי ספרדהגאון רבי משה צדקה

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