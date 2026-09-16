האדמו"ר מסלאנים, השוהה בירושלים לקראת ראש השנה ובמהלך כל חודש תשרי, עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לברך ולהתברך בברכת השנים.

במהלך השיחה שיבח האדמו"ר בחום את הגאון על עמדתו התקיפה במאבק נגד גזירת גיוס בני הישיבות. האדמו"ר ציין כי הגר"מ צדקה התייצב כבר פעמים רבות בתוקף ובעוז לקדש שם שמיים, והשמיע את האמת בפני הציבור הרחב ללא פחד ומורא.

מקורבי האדמו"ר מציינים כי זו אינה הפעם הראשונה שהאדמו"ר משבח בפומבי את חכמי הספרדים על עמידתם הנחרצת בסוגיה זו. לדבריהם, האדמו"ר הדגיש כי חכמי ספרד עומדים בתקיפות אף יותר מחוגים אחרים בציבור החרדי, ואינם מוכנים להגיע לשום פשרה. בסיום השיחה הביע האדמו"ר את תקוותו כי בכוח האמת לא תהיה לרשעים שום שליטה.