הבנק הפדרלי בארצות הברית העלה את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז, והיא עומדת כעת על טווח של 3.75%–4 אחוזים. זו ההעלאה הראשונה מזה כשלוש שנים – ההעלאה הקודמת בוצעה ב-26 ביולי 2023.

המסר שהבנק מעביר לשווקים הוא חד-משמעי: המאבק באינפלציה טרם הסתיים. על פי התחזיות החדשות של הבנק, 16 מתוך 18 חברי הוועדה המוניטרית צופים שתידרש לפחות העלאת ריבית נוספת של רבע נקודת אחוז עד סוף השנה הנוכחית.

ההחלטה מגיעה בעיתוי רגיש: הנשיא דונלד טראמפ קרא למדיניות של ריבית נמוכה יותר, אך הבנק הפדרלי, בהנהגת היו"ר החדש קווין וורש, בחר דווקא להדק את המדיניות המוניטרית. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ נכנס לתפקידו כשהוא מצפה שהריבית תרד, אך במציאות הוא מתמודד עם מגמה הפוכה.

הגורם המרכזי להחלטה הוא האינפלציה העיקשת: הבנק הפדרלי מעריך שהיא תעמוד בסוף השנה על 3.7 אחוזים, הרבה מעל היעד של 2 אחוזים. לפי התחזיות, האינפלציה לא צפויה לחזור ליעד לפני שנת 2029. בין הגורמים שממשיכים להפעיל לחץ על המחירים נמנים המכסים שהטיל ממשל טראמפ, הזעזועים במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה בין ארה"ב לישראל ואיראן, וההשקעות הגדולות בתחום הבינה המלאכותית.

עבור האזרחים האמריקאים, המשמעות היא שהאשראי צפוי להישאר יקר: ריבית גבוהה משפיעה על הלוואות, משכנתאות ועלויות המימון של עסקים. לפי רויטרס, הריבית הממוצעת על משכנתה קבועה ל-30 שנה בארצות הברית כבר מתקרבת ל-7 אחוזים.

גם מבחינה פוליטית מדובר בהחלטה רגישה. העלאת הריבית מגיעה פחות מחודשיים לפני בחירות האמצע בארה"ב, כאשר מחירי הדלק והריבית על המשכנתאות הפכו לנושאים מרכזיים עבור הבוחרים. מחירי הדלק, למשל, גבוהים בכשליש לעומת השנה שעברה.