אבל כבד בפתח תקווה עם היוודע דבר פטירתו של הרב יצחק לוי ז"ל, תושב שכונת שעריה, שהשיב את נשמתו לבוראו בבית החולים בילינסון כשהוא בן חמישים ושלוש בלבד.

המחלה הקשה התגלתה אצל המנוח ז"ל בחנוכה האחרון, כאשר אובחן כסובל ממחלה בכליה. הוא החל בטיפולים מיד עם גילוי המחלה, אך במהלך שמונת החודשים שחלפו מאז התפשטה המחלה בגופו במהירות. לפני כחודש הודיעו הרופאים למשפחה כי הטיפולים נפסקים, שכן המשכם עלול היה להחמיר את מצבו.

בשבוע האחרון לחייו נפרד הרב יצחק ז"ל מילדיו, אחד לאחד. ביום שלישי, כשכמעט כל ילדיו סובבים את מיטתו בבית החולים, נפטר.

המנוח ז"ל חילק את יומו בין תורה למלאכה: בשעות הבוקר למד בכולל, ובהמשך היום שימש כמשגיח כשרות. בעבודה זו פרנס את ביתו במשך שנים רבות, כשכל האחריות הכלכלית של המשפחה מוטלת על כתפיו. רעייתו תבדל"א מועסקת בעבודה חלקית בסיעוד, אך מעולם לא היתה זו הכנסה שנועדה להחזיק את הבית.

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לפני כשנה וחצי, לאחר שנים ארוכות של מגורים בשכונת הדר גנים, עברו בני הזוג לדירה משלהם בשכונת שעריה. המעבר היה אמור לפתוח תקופה חדשה ויציבה יותר עבור המשפחה, אך חצי שנה בלבד לאחר מכן הגיעה האבחנה הקשה.

הרב יצחק ז"ל הותיר אחריו אלמנה ושבעה ילדים. החתונה הראשונה בבית נערכה לפני ארבע שנים, ומאז ממתינים עוד ששה ילדים להקים את בתיהם. צעיר הבנים בן שמונה עשרה וחצי.

מעבר לשבר הכבד, ניצבת המשפחה כעת מול לוח זמנים שאינו ממתין. אחת מבנות המשפחה מאורסת, וחתונתה נקבעה עוד בחיי אביה ז"ל ליום ראשון ז' חשוון – עוד פחות משבועיים. כעת אמורה הכלה לעמוד תחת חופתה בלי אביה, ובלי האיש שהיה אמור לשאת בהוצאות היום. אחריה ממתינים עוד חמישה ילדים שטרם נישאו.

מקורבים למשפחה מציינים כי עם תום ימי האבלות נותרה האלמנה תבדל"א מול מציאות שלא היתה מוכנה לה. במשך שנים היתה הפרנסה כולה באחריות בעלה ז"ל, וכעת, לצד ההתמודדות עם האבל הכבד, עליה להתמודד גם עם החזקת הבית, עם הדירה ועם חתונה שתתקיים בעוד שבועיים.

הציבור נקרא להירתם לעזרת האלמנה וששת היתומים שטרם נישאו, ולסייע להם לעמוד על רגליהם בתקופה הקשה ביותר, ולהעמיד את הכלה תחת חופתה בכבוד.

לסיוע דחוף למשפחת לוי ולכלה לפני חופתה – באמצעות קופת העיר.