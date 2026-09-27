ברוך דיין האמת: מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק הגיעה הבוקר (ראשון, א' דחול המועד סוכות) הידיעה המצערת על הסתלקותה לבית עולמה של הרבנית תמר פנחסי ע"ה, רעייתו של הגאון רבי בצלאל פנחסי, ראש ישיבת 'ברכת אפרים'. המנוחה ע"ה הלכה לעולמה בגיל 76 לאחר ייסורים קשים וממושכים.

המנוחה ע"ה נולדה באפגניסטן בי"ב בטבת תש"י, לאביה רבי אפרים אהרונוב ז"ל. כשהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הגאון רבי בצלאל פנחסי שליט"א, שהקים את ישיבת 'ברכת אפרים' הספרדי.

במשך עשרות שנות נישואיהן עמדה הרבנית ע"ה במסירות נפש עילאית לצד בעלה, כדי לאפשר לו לשקוד על התורה, להרביץ תורה ולהעמיד אלפי תלמידים. כאשר הקים ראש הישיבה את מוסד 'ברכת אפרים' שהונצח על שם אביה ז"ל, היתה לצדו כ"אם הישיבה" האמיתית, כשהיא דואגת במסירות נפש לכל צרכי המוסד ולכל תלמיד ותלמיד.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך: את בעלה ראש הישיבה, שנים עשר ילדים בנים ובנות, חתנים וצאצאים, מרביצי תורה ויראה.

הלווייתה תתקיים היום (ראשון, א' דחול המועד סוכות): בשעה 15:00 תצא מישיבת 'ברכת אפרים' לצעירים ברחוב הרב סורוצקין 9 בבני ברק, ובשעה 16:30 ברחבת בית העלמין הר המנוחות בירושלים, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.