נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", פרסם תיעוד מהרגע בו הושלכו לעברו חפצים במהלך ביקורו במסעדה בבני ברק.

מהתיעוד עולה כי שני חפצים נזרקו לעבר בנט, הראשון היה מלחייה שפגעה בעוזרתו, וחפץ נוסף שנזרק לעברו שניות לאחר מכן.

בתיעוד נראה בנט קם ממקומו מיד לאחר זריקת החפץ השני ופונה לשוטרים שנמצאים סביבו בדרישה: "חברה תצבעו מעצר".

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערר החשוד בהשלכת החפץ במסעדה בבני ברק, וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב, כ"ד בספטמבר.

החלטת בית המשפט המחוזי באה לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך קודם לכן את מעצר החשוד עד ליום שני. החשוד נעצר בידי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן ולוחמי זרוע איילון של מג"ב מרכז, נחקר ונכלא.

האירוע התרחש במסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בבני ברק, שם הגיע בנט במסגרת קמפיין הבחירות לפגישה עם בחורי ישיבה וצעירים. על פי הדיווחים, במהלך הפגישה התקבצו במקום פעילים, והאווירה השתנתה.

במהלך המהומה שהתפתחה, הושלך בקבוק זכוכית לעבר בנט. על פי הודעת המשטרה, החפץ שהושלך לא פגע בו. עם זאת, במפלגת "ביחד" טענו כי שני חפצים שנזרקו לעברו פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום.

נחשף כי מי שעומד לכאורה מאחורי המעשה הוא צעיר בשם ליאור אזרד, שכבר ריצה עונשי מאסר בעבר. כתב אישום נגדו בפרשה זו צפוי להיות מוגש בקרוב.