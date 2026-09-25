בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל הבוקר (יום שישי) את ערר החשוד בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק, וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב, כ"ז באלול.

בית משפט השלום בתל אביב האריך קודם לכן את מעצר החשוד עד ליום שני, כ"ח באלול. החשוד נעצר ביום חמישי בידי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן ולוחמי זרוע איילון של מג"ב מרכז, נחקר ונכלא. בעקבות הערר שהוגש, קיצר בית המשפט המחוזי את תקופת המעצר ביום אחד.

האירוע התרחש אמש ,יום חמישי במסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בבני ברק, שם הגיע יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט במסגרת קמפיין הבחירות לפגישה עם בחורי ישיבה וצעירים חרדים. על פי הדיווחים, במהלך הפגישה התקבצו במקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה.

בעיצומה של המהומה שהתפתחה, הושלך בקבוק זכוכית לעבר בנט. המשטרה מסרה כי החפץ שהושלך לא פגע באישיות הציבורית. עם זאת, במפלגת "ביחד" טענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום.

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המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת. החשוד ישוחרר ביום ראשון הקרוב, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי.