בחור ישיבה בן 17 התעורר אחרי שבוע בתרדמת

בחור ישיבה בן 17 מרחובות, שניאור זלמן ניימן, חסיד חב"ד, התעורר הלילה (בין שני לשלישי) בבית החולים בניו יורק — לאחר כשבוע שבו שכב מורדם ומונשם.

שניאור זלמן נפגע באורח קשה בראשו במהלך חג שמחת תורה, כאשר שהה במרכז חב"ד העולמי בשכונת קראון הייטס בברוקלין. מאז האירוע אושפז במצב קשה, הורדם והונשם.

במשך השבוע האחרון התעוררו רבים מחסידי חב"ד ומעמך בית ישראל בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה. שמו לתפילה: שניאור זלמן בן טליה נאטשה. הלילה, כאמור, פקח את עיניו לראשונה.

הבשורה התקבלה בהתרגשות רבה בחסידות חב"ד, ובמיוחד בעיר רחובות. המשנה לראש העיר רחובות, הרב אריה ליפסקר, חסיד חב"ד השוהה בניו יורק, מיהר לבית החולים לפגוש את המשפחה העוברת תקופה מאתגרת.

ליפסקר העלה על קו טלפון, בשידור ישיר, את ראש העיר רחובות מתן דיל, שביקש להשתתף בשמחת המשפחה ולברך את שניאור זלמן. ראש העיר שוחח עם בני המשפחה, הביע את התרגשותו מההתפתחות המעודדת ואיחל לשניאור זלמן רפואה שלמה ומהירה, עד להחלמתו המלאה בעזרת השם.

רב קהילת חב"ד ברחובות, הגאון רבי מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד, איחל לבחור הישיבה החלמה מהירה — בשיחה בשידור חי שקיים עמו מרחובות. "איזו שמחה גדולה יש לנו בקהילה ברחובות", אמר הרב לבחור הישיבה בהתרגשות. "שניאור, אנחנו אוהבים אותך, תמשיך להיות בריא עד שנזכה לרקוד ביחד פה ברחובות עם כל הקהילה, לחיים לחיים".

בני משפחתו קוראים לציבור להמשיך בתפילות ובמעשים הטובים לזכותו ולרפואתו. עדיין דרך ארוכה לפניו והוא נדרש לסיוע הרוחני של כולנו כדי לקצר את זמן ההחלמה וכדי שתהיה רפואה שלימה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו.