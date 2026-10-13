טיל רוסי פגע סמוך לבית הספר היהודי בחרקוב

אירוע מורט עצבים התרחש בחרקוב שבאוקראינה, כאשר טיל רוסי פגע במרחק קצר ביותר מבית הספר היהודי 'אור אבנר חב"ד' בעיר. הפיצוץ העז החריד את האזור כולו, ועשן סמיך כיסה את זירת האירוע.

שומר בית הספר דיווח כי המבנה עצמו לא ספג נזק ישיר, ובחסדי שמיים אין נפגעים בתוך שטח המוסד החינוכי. עם זאת, עוצמת הפגיעה בשכונה הייתה משמעותית והותירה הרס רב בסביבה הקרובה.

ראש עיריית חרקוב פרסם הודעה דחופה ועדכן כי כוחות ההצלה פועלים לחילוץ אזרחים, לאחר שהתקבלו דיווחים על אנשים הלכודים תחת הריסות המבנים הסמוכים שנפגעו. מתנדבי הקהילה היהודית נוטלים חלק בסיוע לכוחות החילוץ.

המתקפה מגיעה בעקבות סוף שבוע קשה שעבר על העיר, שכלל פגיעות קשות נוספות באזורי מגורים. למרות הסכנה הנמשכת והאיומים מהאוויר, הקהילה היהודית המקומית ממשיכה להוכיח חוסן יוצא דופן.

מיד לאחר התקיפות, יצאו עשרות מתנדבים צעירים ומבוגרים מטעם הקהילה היהודית אל זירות ההרס. המתנדבים, הלבושים באפודי זיהוי, הסתובבו בין החורבות והעניקו סיוע הומניטרי לתושבים המקומיים שאיבדו את קורת גגם או נותרו ללא אספקה בסיסית.

הפעילות בשטח כללה חלוקת מים מינרליים, כיכרות לחם ומזון בסיסי לכל מי שנזקק, לצד תמיכה רגשית לתושבים הנמצאים בחרדה עמוקה.

הרב משה מוסקוביץ, רב העיר חרקוב ושליח חב"ד, מסר כי על אף הקרבה המבהילה של התקיפה לבית הספר, הם ימשיכו לעשות כל שביכולתם כדי להגן על מוסדות החינוך ולשמור על רצף התמיכה בתושבי העיר הרבים שנותרו בקו החזית.

"בית הספר ייפתח מחר בבוקר כרגיל", הוסיף הרב מוסקוביץ.

כוחות החילוץ וההצלה המקומיים, יחד עם מתנדבי הקהילה, ממשיכים לסרוק את האזור בתקווה לאתר ניצולים בהקדם.