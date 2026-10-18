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אסון תחבורה

טרגדיה במודיעין עילית: ילד בן 5 נהרג מפגיעת אוטובוס

אירוע קשה ביותר אחר הצהריים: ילד שרכב על קורקינט נפגע באופן קטלני מאוטובוס • צוותי מד"א ניסו להחיותו במשך זמן רב, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה

(צילום: מד"א)

אירוע קשה ומזעזע התרחש אחר הצהריים בעיר מודיעין עלית כאשר ילד כבן 5 נפגע מאוטובוס בעת שרכב על הקורקינט שלו ונהרג במקום.

מאיחוד הצלה נמסר:

"צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני וביצעו החייאה על ילד (בן 5) שנפגע ב ברחוב אבני נזר במודיעין עילית.

יצחק נויגשרל פרמדיק וראש מחוז שפלה באיחוד מסר: "לדברי עוברי אורח הילד רכב על קורקינט ונפגע מרכב ובעקבות כך נפצע אנושות. ביצענו בילד פעולות החייאה ולאחר מכן נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבל."

ממד"א נמסר:

בשעה 17:10 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על הולך רגל שנפגע מאוטובוס ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על ילד כבן 5, עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום.

תאונת דרכיםמודיעין עיליתמד"א

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