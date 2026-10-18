אירוע קשה ומזעזע התרחש אחר הצהריים בעיר מודיעין עלית כאשר ילד כבן 5 נפגע מאוטובוס בעת שרכב על הקורקינט שלו ונהרג במקום.
מאיחוד הצלה נמסר:
"צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני וביצעו החייאה על ילד (בן 5) שנפגע בתאונה ברחוב אבני נזר במודיעין עילית.
יצחק נויגשרל פרמדיק וראש מחוז שפלה באיחוד הצלה מסר: "לדברי עוברי אורח הילד רכב על קורקינט ונפגע מרכב ובעקבות כך נפצע אנושות. ביצענו בילד פעולות החייאה ולאחר מכן נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבל."
ממד"א נמסר:
בשעה 17:10 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על הולך רגל שנפגע מאוטובוס ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על ילד כבן 5, עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום.
0 תגובות